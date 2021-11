Ženy mohou poprvé získat většinu ve vedení Sněmovny. Usilují o čtyři posty

Očekáváte, že bude ustavující schůze ve středu probíhat hladce a na konci dne bude rozhodnuto?

Myslím si, že ano, jelikož je většina (koalice SPOLU a PirSTAN) samozřejmá a i když tam budou zdržovací procedury jako například kandidatura Karla Havlíčka na post předsedy Sněmovny, tak si přesto myslím, že nedojde k žádným větším zádrhelům.

Podle článku 32 Ústavy ČR nemůže být předsedou či místopředsedou Sněmovny poslanec, který je členem vlády. Přesto na šéfa Sněmovny kandiduje Karel Havlíček, který je nyní ministr dokonce dvou resortů. Není jeho kandidatura protiústavní, nebo by se to dalo případně vyřešit tím, že po ustavující schůzi podává vláda demisi?

Podle mě by se to dalo případně vyřešit demisí. (Podmínka zániku členství ve vládě musí být podle legislativců Sněmovny splněna ještě před samotnou volbou. Havlíček v úterý řekl, že o své kandidatuře nechá ve středu hlasovat poslance - pozn. red.). Někdo by mohl podat stížnost k Ústavnímu soudu, ale já nepředpokládám, že dojde k takovému zdržování. Myslím, že samo hnutí ANO předpokládá, že je to věc spíše teoretická. V tomhle směru je to možná krok překvapivý, ale logický.

Žádná politická strana se dobrovolně nechce vzdát prostoru nebo jakéhokoliv místa a kompletně režii přenechat dvěma koalicím. Jde spíše o to, aby hnutí ANO představilo svého kandidáta, který pravděpodobně bude mít řeč, která má pomoci ke zviditelnění jak ANO, tak Karla Havlíčka.



Markéta Pekarová Adamová, pokud bude zvolena, bude od vzniku České republiky historicky druhou ženou v čele Sněmovny po Miroslavě Němcové. A z šesti místopředsedů by měly být tři ženy. Myslíte, že jde o snahu koalic o zrovnoprávnění postavení žen a mužů ve Sněmovně?

Za mě to je velice pozitivní zpráva, ale na druhé straně, to podle mě není dostačující. Když se podívám na vyjednávací tým, který v pondělí podepisoval koaliční smlouvu, tak tam byla z deseti lidí jedna žena, nebo v poslaneckém klubu KDU-ČSL, tak jsou tam z třiadvaceti lidí dvě ženy.

Kdyby to měl být trend, tak bychom to museli vidět i na ostatních úrovních, třeba ve vládě. Když budou polovinu tvořit ženy, tak tím koalice určitě bude něco sdělovat, pokud tam bude jedna, dvě ministryně, tak je to špatně.

Co říkáte na to, že podle rozhodnutí koalic SPOLU a PirSTAN, které mají ve Sněmovně většinu, nebude mít SPD jako jediná ze stran svého místopředsedu?

Od devadesátých let se stalo několikrát, že menší politické strany neměly zastoupení ve vedení Poslanecké Sněmovny. Nicméně v poslední době ta procedura směřovala k tomu, aby každá strana měla někoho v čele Sněmovny. Zdůvodnění koalice je, že nepočítají politické strany ale koaliční bloky.