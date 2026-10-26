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Zrádce, nebo stratég? Poslanec ODS vysvětluje, proč v noci hlasoval s vládní koalicí

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  17:26
Karel Haas z ODS po jednání mandátového a imunitního výboru Sněmovny (17. února...

Karel Haas z ODS po jednání mandátového a imunitního výboru Sněmovny (17. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Hovoří místopředseda ODS Karel Haas, za ním ministr zahraničí Petr Macinka,...
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Mnozí mu vyčetli, že jde o zradu vlastních řad, ve skutečnosti šlo o promyšlenou léčku. Opoziční poslanec Karel Haas (ODS) nečekaně zvedl ruku pro pevný čas nočního hlasování o zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Chtěl tím koalici „ukolébat“ a uprostřed noci ji zaskočit málo známou právní kličkou. Celý plán s odstupem dvou dnů veřejně vysvětlil.

Když v pátek v podvečer v 19:46 svítilo na sněmovní tabuli hlasování o pevném termínu pro konec debaty o poplatcích na sobotní brzké ráno (4:36), mezi opozičními hlasy „PROTI“ svítila jediná výjimka. Poslanec ODS Karel Haas jako jediný z opozice hlasoval spolu s vládní většinou.

Okamžitě za to čelil vlně nepochopení. „Schytal jsem od tolika kamarádů hodně ostrých zpráv o mém ,přeběhnutí na druhou stranu´,“ přiznal Haas na síti X s tím, že se jim dodatečně omlouvá, protože v tu chvíli nemohl nic prozradit. O tajném plánu totiž věděli pouzí tři lidé, kromě Haase ještě „kolegové Marek a Štěpán“ (zda-li šlo o poslance Marka Bendu a Štěpána Slováka, do vydání textu Haas iDNES.cz nepotvrdil).

O co ve sněmovní lsti šlo?

Trik spočíval v pravidle jednacího řádu: pokud chcete navrhnout zrušení (tzv. revokaci) už schváleného usnesení, můžete to udělat pouze tehdy, když jste pro něj původně sami hlasovali. Kdyby Haas hlasoval proti jako zbytek opozice, tento krok by nemohl uplatnit.

Během večera autoři plánu narychlo sestavili právní argumentaci opřenou o starší sněmovní případy i nálezy Ústavního soudu. Jednací řád totiž možnost zrušit takové procedurální usnesení výslovně nepopisuje a muselo se jít cestou právní analogie (tedy uplatněním podobného pravidla pro situaci, kterou zákon výslovně neřeší, pozn. red.).

Rozhlasové a televizní poplatky skončí, prohlásil kategoricky Macinka

„Měli jsme jako opozice jen jeden výstřel,“ popisuje Haas. Cílem bylo vládní poslance ukolébat vědomím, že se bude finálně hlasovat až ráno, a počkat na moment, kdy jich část odejde ze sálu spát nebo odpočívat.

Souhlasíte se zrušením poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas?

Noční přepadení a těsná prohra

Úder přišel ve 23:27. Haas využil dvouminutovou faktickou poznámku, přednesl návrh na zrušení časně ranního termínu a požadoval okamžité hlasování.

Taktika zafungovala a vládní většina byla zaskočená, opozice tak první hlasování o revokaci vyhrála poměrem 80 : 75. „Chvilka té naší opoziční radosti byla naprosto lidská, spontánní a ohromná,“ popisuje poslanec krátkou euforii v řadách opozice.

Koalice se však stihla rychle vzpamatovat. Procedurální zmatky a zpochybnění hlasování jí poskytly čas přivolat chybějící poslance zpět. V opakovaném hlasování už vládní tábor své pozice uhájil a revokaci zamítl.

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„To, že si koalice v opakovaných hlasováních už situaci pohlídala, respektuji a holt to tak v politice a ve Sněmovně chodí,“ uzavřel Haas. Koaliční poslanci pak vládní návrh skutečně v prvním čtení prosadili.

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