Co doteď poslanci nestihli odsouhlasit, proto možná platit nebude. Velmi nejistý osud má zákon, který by na Křivoklátsku vyhlásil národní park. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) přesto stále doufá, že na něj ještě do konce volebního období přijde řada.

„Předpokládáme, že se novela zákona na ochranu přírody a krajiny, která počítá s vyhlášením Národního parku Křivoklátsko, k projednání dostane. Některá jednání Sněmovny by ještě měla následovat,“ věří Hladík. Návrh však vzbuzuje značné kontroverze. Naráží na odpor většiny obcí na Křivoklátsku a nestojí za ním ani všichni koaliční poslanci.

„Ani v naší politické straně to všichni nepodporují, ale většina ano,“ popsal před časem premiér a předseda ODS Petr Fiala. Hladíkovi v letošním roce spadl pod stůl už jiný – z jeho pohledu klíčový zákon – zálohování PET lahví a plechovek. Na tom mezi vládními poslanci panovala ještě menší shoda než na vyhlášení Křivoklátska.

Petardy jen tak nekoupíte

Namále měl kvůli nedostatku času i návrh zákona o omezení prodeje a odpalování pyrotechniky. Ministerstvo životního prostředí ho připravilo spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu. Nakonec jej v pátek chvíli před druhou odpolední poslanci stihli odsouhlasit.

Co Sněmovna nestíhá Zákon, kterým by vznikl Národní park Křivoklátsko.

Prosazuje ho ministr životního prostředí Petr Hladík, ale nemá podporu všech kolegů v koalici ani starostů. Zákon, který by dovoloval energetické nápoje kupovat jen starším 16 let. Nápoje mají podle autorky zákona negativní vliv na zdraví a stoupá jejich spotřeba.

Nápoje mají podle autorky zákona negativní vliv na zdraví a stoupá jejich spotřeba. Registr eTurista, kam by museli dodávat informace podnikatelé umožňující ubytování. Znamenal by lepší kontrolu Airbnb.

„Cílem novely, kterou jsme spolu s odborníky připravili, je zvýšit bezpečnost a ochranu všech, kdo s pyrotechnikou přicházejí do styku, ať už jde o uživatele, nebo jejich okolí. Novela upravuje podmínky jejího prodeje s cílem bránit nekontrolovanému šíření nebezpečné pyrotechniky,“ shrnul ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN).

Nově už nebude možné rachejtle a dělobuchy prodávat na tržištích ve stáncích a jiných přenosných zařízeních, ani je odpalovat ve vzdálenosti 250 metrů a kratší od nemocnic, zoologických zahrad, útulků či domovů pro seniory.

Silnější petardy, velké rakety či fontány z kategorie F3 si navíc nově budou moci po řídit jen lidé s osvědčením o odborné způsobilosti. Vlčkovi ještě ve Sněmovně leží zákon o digitální ekonomice. „Potřebujeme jej pro boj s určitými digitálními platformami, které mohou zahltit evropský trh,“ vysvětlil jeho přínos Vlček.

Zákon vychází z evropského nařízení a upravuje pravidla pro on-line platformy, sociální sítě či internetové prodejní portály. Zákon zavádí pravidlo, že co je nelegální v běžném prostředí, je nelegální i on-line. Podle opozice ale také omezuje svobodu slova.

Už jen domluvené návrhy

Předseda poslanců ODS Marek Benda v pátek připustil, že do říjnových voleb se budou ve Sněmovně zabývat už jen právě vrácenými zákony ze Senátu nebo tím, co mají předdomluveno s opozicí.

Chtějí se vyvarovat dalších nekonečných obstrukcí. Naposledy hlasování zablokoval minulou středu několikahodinovým proslovem předseda ANO Andrej Babiš.

Zatím se nedostalo ani na schválení registru eTurista. Do něj by se měli zapsat všichni poskytovatelé ubytování. Vláda si od něj slibuje lepší přehled o ubytování přes platformy jako Airbnb a Booking. Prosadit se asi nepodaří ani zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let.

Podle jedné z předkladatelek, poslankyně TOP 09 Martiny Ochodnické, je zákaz potřeba, protože spotřeba těchto nápojů u dětí roste. Rodiče o tom často ani nemají přehled a pro děti jsou zdraví škodlivé. Narazila však i u poslanců z koalice SPOLU. Zejména členům ODS vadí zásah do soukromí a práv rodičů. Nechali by to na jejich rozhodnutí.

Jedním z důvodů, proč se Sněmovna pravděpodobně v září ještě jednou sejde, je, že jí Senát může vrátit některý ze zákonů.

Pak by musela jeho veto přehlasovat. Ve středu bude mít Senát na programu třeba návrhy zákonů o zdravotnických službách nebo školský zákon, který se týká financování nepedagogických pracovníků. Jako poslední přijdou na řadu novela trestního a občanského zákoníku.

Zákony pak musí ještě podepsat prezident Petr Pavel. Jeho případné veto už by ale Sněmovna přehlasovat nestačila.

