Vláda dostala k projednání senátní novelu, která systém voleb uprostřed volebních období mění.
Obec byla přes půl roku paralyzovaná. „Nesměli jsme přijmout žádné usnesení. Nemohli jsme investovat, hospodařit,“ připomíná starosta.
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...
Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....
Byl to známý americký komentátor veřejného a politického života, publicista a spisovatel. Byl to také zásadní hlas antikomunismu a ikona konzervativců. A i díky němu nakonec USA ve studené válce...
Dodávka na zavolání může už od letošního července být běžnou součástí veřejné dopravy. Část krajů systém pro pokrytí okrajových částí nebo méně využívaných časů prostřednictvím takzvané poptávkové...
Ve stovce obcí Česka se za uplynulé tři roky konaly mimořádné volby, vyvolané zastupiteli, kteří na svůj mandát rezignovali. Platí totiž, že volby se vypisují ve chvíli, kdy klesne počet zastupitelů...
Nový ředitel České televize Hynek Chudárek chce zefektivnit veřejnoprávní televizi, více zacílit na diváky a přijít s novými pořady. V rozhovoru pro iDNES.cz slibuje další investigativní pořady,...
Od roku 2030 se nebudou smět používat některé plastové obaly. Zákaz by se mohl dotknout i smršťovací fólie, která mimo jiné poutá zboží na dřevěných paletách při transportu. Místo ní by se mohl...
Namibijský politik, který se dosud jmenoval Adolf Hitler Uunona, si změnil jméno. Nechal si z úředních dokumentů odstranit druhé jméno Hitler. Fotografii jeho nového průkazu totožnosti má k dispozici...
Dánská vláda zřídila noční službu na ministerstvu zahraničí. Cílem této „noční hlídky“ ovšem podle něj není chránit zemi před bílými chodci a divokými, jako tomu je v kultovním seriálu Hra o trůny,...
S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel k řečnickému pultu ve Sněmovně ve čtvrtek večer předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl...
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...
Zásobovací loď německého námořnictva Berlín se vrací do svého domovského přístavu ve Wilhelmshavenu předčasně poté, co na palubě propukla chřipka a plané neštovice. Plavidlo muselo nouzově zakotvit...
Konflikt v klubu, nezaplacená útrata, posprejovaná kašna na náměstí Republiky nebo samolepky nalepené na všem, kde drží. Část příznivců Freiburgu, kteří přijeli na zápas Evropské ligy do Plzně, si...
Slovenský premiér Robert Fico slovně napadl studenta, který nedávno křídou napsal nápisy na chodník mířené proti němu. Mladíka ve čtvrtek před poslanci slovenské sněmovny spojoval s hnutím...