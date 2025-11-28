Konec účelových rezignací? Senátoři chtějí odstranit neduhy mimořádných voleb

Znovu k urně. Mezi stovky obcí, v nichž v jednom volebním období museli lidé vybírat zastupitele opakovaně, se v uplynulých letech přiřadila i Hrcava na Frýdecko-Místecku. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Lánský
Ve stovce obcí Česka se za uplynulé tři roky konaly mimořádné volby, vyvolané zastupiteli, kteří na svůj mandát rezignovali. Platí totiž, že volby se vypisují ve chvíli, kdy klesne počet zastupitelů pod polovinu nebo pod hranici pěti členů. To by se mohlo změnit.

Vláda dostala k projednání senátní novelu, která systém voleb uprostřed volebních období mění.

Obec byla přes půl roku paralyzovaná. „Nesměli jsme přijmout žádné usnesení. Nemohli jsme investovat, hospodařit,“ připomíná starosta.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Televizní hvězda, která vyhrála studenou válku. Neuvěřitelný příběh Billa Buckleyho

Premium
William Buckley byl známý americký komentátor veřejného a politického života,...

Byl to známý americký komentátor veřejného a politického života, publicista a spisovatel. Byl to také zásadní hlas antikomunismu a ikona konzervativců. A i díky němu nakonec USA ve studené válce...

28. listopadu 2025

Poptávková doprava se rozjíždí po celém Česku. První projekt ale neuspěl

Mikrobus na zavolání začal v Moravské Třebové jezdit v září 2024. Zájem o...

Dodávka na zavolání může už od letošního července být běžnou součástí veřejné dopravy. Část krajů systém pro pokrytí okrajových částí nebo méně využívaných časů prostřednictvím takzvané poptávkové...

28. listopadu 2025

Konec účelových rezignací? Senátoři chtějí odstranit neduhy mimořádných voleb

Premium
Znovu k urně. Mezi stovky obcí, v nichž v jednom volebním období museli lidé...

Ve stovce obcí Česka se za uplynulé tři roky konaly mimořádné volby, vyvolané zastupiteli, kteří na svůj mandát rezignovali. Platí totiž, že volby se vypisují ve chvíli, kdy klesne počet zastupitelů...

28. listopadu 2025

ČT přinese více investigace i pořadů pro děti, představuje plány její šéf Chudárek

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek (27. listopadu 2025)

Nový ředitel České televize Hynek Chudárek chce zefektivnit veřejnoprávní televizi, více zacílit na diváky a přijít s novými pořady. V rozhovoru pro iDNES.cz slibuje další investigativní pořady,...

28. listopadu 2025

Potravináři se obávají zákazu plastových obalů. Bez fólie zboží nezabalí

Premium
ilustrační snímek

Od roku 2030 se nebudou smět používat některé plastové obaly. Zákaz by se mohl dotknout i smršťovací fólie, která mimo jiné poutá zboží na dřevěných paletách při transportu. Místo ní by se mohl...

28. listopadu 2025

Už žádný Adolf Hitler. Namibijský politik se zbavil prostředního jména

Namibijci hlasovali v regionálních volbách. (25. listopadu 2020)

Namibijský politik, který se dosud jmenoval Adolf Hitler Uunona, si změnil jméno. Nechal si z úředních dokumentů odstranit druhé jméno Hitler. Fotografii jeho nového průkazu totožnosti má k dispozici...

27. listopadu 2025  22:58

Dánská diplomacie zřídila noční hlídku, bude sledovat Trumpova prohlášení

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...

Dánská vláda zřídila noční službu na ministerstvu zahraničí. Cílem této „noční hlídky“ ovšem podle něj není chránit zemi před bílými chodci a divokými, jako tomu je v kultovním seriálu Hra o trůny,...

27. listopadu 2025  22:22

Babiš se rozplakal, když mluvil ve Sněmovně o svém nemocném synovi

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel k řečnickému pultu ve Sněmovně ve čtvrtek večer předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl...

27. listopadu 2025  6:04,  aktualizováno  21:02

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 20:58

Posádku německé lodi složily chřipka a neštovice, z mise se vrací předčasně domů

Plavidlo Berlín v námořním přístavu Wilhelmshaven v severním Německu. (12....

Zásobovací loď německého námořnictva Berlín se vrací do svého domovského přístavu ve Wilhelmshavenu předčasně poté, co na palubě propukla chřipka a plané neštovice. Plavidlo muselo nouzově zakotvit...

27. listopadu 2025  20:47

Fanoušci Freiburgu v Plzni řádili ještě před zápasem, taky posprejovali kašnu

Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v...

Konflikt v klubu, nezaplacená útrata, posprejovaná kašna na náměstí Republiky nebo samolepky nalepené na všem, kde drží. Část příznivců Freiburgu, kteří přijeli na zápas Evropské ligy do Plzně, si...

27. listopadu 2025  20:22

„Asi dostal peníze na marihuanu.“ Fico napadl autora hanlivého nápisu křídou

Robert Fico (20. září 2025)

Slovenský premiér Robert Fico slovně napadl studenta, který nedávno křídou napsal nápisy na chodník mířené proti němu. Mladíka ve čtvrtek před poslanci slovenské sněmovny spojoval s hnutím...

27. listopadu 2025  19:33

