Politici s tlumočníkem. Výstupy ze Sněmovny budou nově i pro neslyšící

Matěj Svěrák
  14:31
Tiskové konference v Poslanecké sněmovně čeká od 9. prosince změna. Při mediálních výstupech bude u politiků i tlumočník, který bude jejich slova překládat pro neslyšící. Novinku inicioval místopředseda Sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO. Ten redakci iDNES.cz řekl, že se momentálně ladí poslední technické detaily. Podle Asociace neslyšících je tento krok nutný i v rámci zákona.

„Jsem rád, že jsem to mohl celé rozhýbat. Neslyšícím toto dlužíme,“ řekl Nacher. Sněmovna podle něj na překládání oficiálně spolupracuje s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka. Tlumočení bude probíhat každé úterý při pravidelných tiskových konferencích poslaneckých klubů.

„Ve sněmovně se takhle bude střídat tři až šest tlumočníků,“ dodal Nacher. Mluvčí Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) Martina Malinová uvedla, že pokud by Sněmovna k tomuto kroku nepřistoupila, šlo by o porušování zákona.

I znaková řeč má svá nářečí, říká mladá lektorka „jazyka“ pro nedoslýchavé

„V České republice existuje právo na přístupnost informací, které je zakotveno v Listině základních práv a svobod a specifikuje jej několik zákonů, především zákon o svobodném přístupu k informacím a novější zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Tato práva zajišťují veřejnosti přístup k informacím od státních institucí a povinnost zpřístupnit digitální obsah i lidem se zdravotním postižením, včetně zajištění informací v českém znakovém jazyce,“ popsala Malinová.

Nacher dostal desítky hlasů i z opačného tábora, Skopečkovi to už nikdo neoplatil

Pro iDNES.cz také řekla, že nové opatření považuje za pomyslný první krok ve zpřístupňování informací neslyšícím. „Bylo by také potřeba, aby i politické strany dávaly k dispozici svůj program pro neslyšící, to se bohužel neděje,“ doplnila.

Služby tlumočníků do znakové řeči už delší dobu využívá Senát. Některé politické strany a hnutí se také v minulosti pokoušely oslovit neslyšící voliče přes překladatele.

V Poslanecké sněmovně se ladí poslední technické náležitosti pro tlumočení do znakového jazyka. (11. listopadu 2025)
Místopředsedou Poslanecké sněmovny se stal Patrik Nacher z hnut ANO. (5. listopadu 2025)
Tisková konference po jednání poslaneckého klubu TOP 09. (3. listopadu 2025)
Karel Havlíček a Alena Schillerová na tiskové konferenci stínové vlády hnutí ANO. (11. července 2024)
14 fotografií

Starostové a Piráti si například v roce 2021 během kampaně do tehdejších Sněmovních voleb najali tlumočnici, která jejich slova převáděla do znakové řeči.

„Chceme moderní a férový stát, který podpoří každého člověka,“ vysvětloval neslyšícím za pomocí tlumočnice Ivan Bartoš z Pirátů.

1. července 2021
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

21. listopadu 2025  12:52,  aktualizováno  14:45

Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji upravit odmítá

Robert Fico (17. října 2025)

Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli nedávné novele ústavy. Bratislava do základního zákona zavedla kromě jiného ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity....

21. listopadu 2025  12:47,  aktualizováno  14:43

Politici s tlumočníkem. Výstupy ze Sněmovny budou nově i pro neslyšící

V Poslanecké sněmovně se ladí poslední technické náležitosti pro tlumočení do...

Tiskové konference v Poslanecké sněmovně čeká od 9. prosince změna. Při mediálních výstupech bude u politiků i tlumočník, který bude jejich slova překládat pro neslyšící. Novinku inicioval...

21. listopadu 2025  14:31

Mírový plán nesmí trestat oběť víc než viníka, Kyjev potřebuje záruky, řekl Pavel

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je po necelých dvou letech znovu na...

Česko podporuje americké úsilí o ukončení ruské agrese, o budoucnosti brutálně napadené Ukrajiny ale nelze rozhodovat bez jejího souhlasu, prohlásil premiér v demisi Petr Fiala z ODS. Prezident Petr...

21. listopadu 2025  13:03,  aktualizováno  14:21

Pokud nepřijmete mírový plán, zastavíme dodávky zbraní, hrozí USA Kyjevu

Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj...

Kyjev tentokrát čelí ještě většímu tlaku Washingtonu, aby přistoupil na Spojenými státy předložený návrh na ukončení války, než tomu bylo v předchozích jednáních. Podle zdrojů agentury Reuters...

21. listopadu 2025  14:12

Popálení dětí ve škole prověřuje policie jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

ilustrační snímek

Čtvrteční nehodu na základní škole v Hradci Králové, kdy se při požáru u chemických pokusů popálily dvě děti a jeden dospělý, prověřuje policie pro možné spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z...

21. listopadu 2025  11:54,  aktualizováno  14:05

RECENZE: Dojde i na odzpívaný sex. Jinak ale druhá Čarodějka především silně slzí

55 % Premium
Z filmu Čarodějka: Druhá část

Necelý rok po premiéře první poloviny filmového přepisu muzikálu Čarodějka vstupuje do kin Čarodějka: Druhá část, jen o málo kratší, zato o hodně plačtivější. Navíc dlouho oddaluje okamžik propojení...

21. listopadu 2025

Světový den televize 2025: Televize se změnila, ale její podstata zůstává

Světový den televize 2025: televize se neustále vyvíjí, ale její podstata se...

Světový den televize připadá na 21. listopadu a připomíná přínos televize jako symbolu komunikace a globálního propojení lidí i národů. I letos se členové Asociace komerčních televizí (AKTV), Nova,...

21. listopadu 2025

Křižáci překvapili vědce. Ve svých sítích umí utkat falešného velkého pavouka

Pavouk křižák schovaný uprostřed pavučiny v maketě, kterou sám vytvořil proti...

V tropických oblastech Filipín a Amazonského pralesa vědci popsali pozoruhodné chování dvou druhů pavouků rodu Cyclosa, česky křižáků.

21. listopadu 2025

Cesta životem Liběny Rochové. V Brně ukazují padesátiletou tvorbu módní ikony

Módní návrhářka Liběna Rochová získala věhlas nejen v Česku, ale také v...

Více než 130 šatů a desítky šperků, oděvních doplňků i dalších uměleckých objektů mohou od pátku obdivovat lidé v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově ulici na retrospektivní výstavě Liběny...

21. listopadu 2025  13:58

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Seniora v Klatovech přejelo vlastní auto, zřejmě ho nezabrzdil

Ilustrační snímek

Ke smrtelné nehodě v Klatovech vyjížděly ve čtvrtek všechny záchranné složky. Zraněnému staršímu řidiči už ale nedokázali pomoct. Muže přejelo jeho vlastní auto, zřejmě ho nezabrzdil.

21. listopadu 2025  12:33,  aktualizováno  13:53

A teď se nás budou všichni bát ještě víc. Rusové luští Trumpův mírový plán

Premium
ilustrační snímek

Trumpův nový mírový plán se v západních médiích vykládá jako ukrajinská kapitulace, jenže ani v Rusku z něj nejsou na větvi. Jistě, spolknou celý Donbas, udrží si koridor na Krym, ale původní cíle...

21. listopadu 2025  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.