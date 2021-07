SPD si chce podat Vojtěcha na mimořádné schůzi. Kvůli protilátkám a verdiktům

„Uspořádáme mimořádnou schůzi Sněmovny a budeme se tam ptát pana ministra (zdravotnictví Adama Vojtěcha, pozn. red.), proč porušuje zákony České republiky,“ řekl Fiala.

Poukázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle kterého ministerstvo diskriminuje lidi, kteří mají změřenou hladinu protilátek proti covidu-19 v krvi, ač nemají potvrzení o prodělání nemoci. „Vakcinovat s protilátkami se nedoporučuje, přesto to lidé absolvují, aby unikli omezením, které pro ně připravuje vláda,“ míní Fiala. Kromě toho na ně podle Fialy tlačí společnost, kvůli čemuž očkování raději absolvují.

Názory odborníků na toto téma se však liší - podle některých není třeba, aby se lidé s dostatečnými protilátkami očkovali, naopak například epidemiolog Petr Smejkal říká, že odkládat vakcinaci kvůli protilátkám smysl nemá. Vojtěch v minulosti uvedl, že neexistuje mezinárodní konsenzus o tom, jak vysoká hladina protilátek již před nákazou chrání.

„Pokud Vojtěch naznačuje možnost povinného očkování, naznačuji, že půjdeme do ulic a nebude to žádná legrace,“ řekl Fiala. Vojtěch v minulosti řekl, že povinné očkování nyní není na stole. Nevyloučil však, že k tomu později dojde. „Jestli se někdy dostaneme s očkováním proti covidu-19 k povinnosti, možné to je v budoucnosti, ale nemyslím si, že je to otázka současné doby,“ řekl.

„Nenasazujte náhubky občanům“

Dále chce SPD hlasovat o zrušení stavu pandemické pohotovosti. O to ostatně strana usiluje na každé schůzi Sněmovny. „Jako SPD žádáme Vojtěcha, aby už znovu nenasazoval náhubky občanům. Apelujeme, aby už nechali lidi volně dýchat a nenasazovali jim náhubky,“ řekl předseda strany Tomio Okamura. Poukázal tak na úterní rozhodnutí soudu. Ten ale povinné nošení roušek zrušil jen kvůli nedostatečnému odůvodnění. Resortu dal tři dny na nápravu. Respirátory tak budou ve vnitřních prostorech povinné i nadále.

Fiala také před středeční mimořádnou schůzí Sněmovny uvedl, že se „některé školy rozhodly školákům poslat dopis, ve kterém dětem nabízí hromadné očkování“. Konkrétní školy však nejmenoval. Jde podle něj o „vystupování škol jako propagátorů očkování“.

Poslanci ve středu mimořádně jednají hned na dvou schůzích. Řeší třeba novelu týkající se dětských skupin, příspěvků pro pěstouny nebo zpřísňující vyplácení dávek v hmotné nouzi. Pokud poslední z novel v úterý neprojde, pravděpodobně by poslanci svolali další mimořádnou schůzi, aby se novela stihla projednat ještě při současném složení Poslanecké sněmovny.