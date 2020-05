Malostranský zápisník: Kalousek odchází z církve, zvětšete kostely!

Miroslav Kalousek, dlouholetý člen strany lidové, pár let i její předseda, v dětství pokřtěný a biřmovaný, který ministroval nejen ve vládách, ale i při bohoslužbách, oznámil, že zřejmě odejde z římskokatolické církve. Tak to dopadá s bohabojným katolíkem, který se začne halit do tibetské vlajky. Pro Dukovu církev je to ale výzva: kdyby se alespoň část těch, kdo Kalouska nesnášejí, teď naopak katolíky stala, musely by se zvětšit kostely.