Poslanci se budou bavit o krutém a agresivním zacházení se zvířaty

Vše si natáčeli na video, doprovázeli to komentářem, i to, jak nakonec bezvládné tělo kočky okusuje pes. Případ týrání vyšetřují litoměřičtí kriminalisté.
Sněmovna má přijmout usnesení, ve kterém poukáže na to, že tolerance k násilí vůči zvířatům může vést i k dalším formám agresivního a asociálního chování. Podpořit by měla posílení osvěty zaměřené na humánní zacházení se zvířaty.
Vládní koalice také podle Okamury urychlí práce na zpřísnění trestů za týrání zvířat, s čímž počítá programové prohlášení kabinetu. Změny připraví ministr zemědělství Martin Šebestyán, který je ve vládě za SPD.
Trestní zákoník nyní v základní sazbě počítá za týrání zvířat s trestem od šesti měsíců do tří let. Podle Okamury je hlavně spodní hranice příliš nízká.
Poslanci by se také mohli vrátit k úpravám jednacího řádu Sněmovny. Novela, kterou předložili zástupci koalice, ale podepsal ji i šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda, by omezil řečníky při navrhování změn programu a omezila i řečnickou doby při projednávání návrhů. Na programu jsou ve čtvrtek i pravidelné ústní interpelace na členy vlády.