Poslanci se budou bavit o krutém a agresivním zacházení se zvířaty

  6:11
Poslanci se budou zabývat případy týrání zvířat. Na návrh vládní koalice by měla Sněmovna odsoudit všechny druhy krutého zacházení za zvířaty a vyzvat policii, aby taková jednání vyšetřila, a justici, aby pachatele potrestala. Podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury byl impulsem případ týrání kočky, kterou podezřelí mladiství umístili do sušičky.

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová a šéf SPD a předseda Sněmovny Tomio Okamura. (11. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vše si natáčeli na video, doprovázeli to komentářem, i to, jak nakonec bezvládné tělo kočky okusuje pes. Případ týrání vyšetřují litoměřičtí kriminalisté.

Sněmovna má přijmout usnesení, ve kterém poukáže na to, že tolerance k násilí vůči zvířatům může vést i k dalším formám agresivního a asociálního chování. Podpořit by měla posílení osvěty zaměřené na humánní zacházení se zvířaty.

Mladiství utýrali kočku v sušičce, mrtvé zvíře předhodili psovi. Vše si natáčeli

Vládní koalice také podle Okamury urychlí práce na zpřísnění trestů za týrání zvířat, s čímž počítá programové prohlášení kabinetu. Změny připraví ministr zemědělství Martin Šebestyán, který je ve vládě za SPD.

Trestní zákoník nyní v základní sazbě počítá za týrání zvířat s trestem od šesti měsíců do tří let. Podle Okamury je hlavně spodní hranice příliš nízká.

Poslanci by se také mohli vrátit k úpravám jednacího řádu Sněmovny. Novela, kterou předložili zástupci koalice, ale podepsal ji i šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda, by omezil řečníky při navrhování změn programu a omezila i řečnickou doby při projednávání návrhů. Na programu jsou ve čtvrtek i pravidelné ústní interpelace na členy vlády.

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
