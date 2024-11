Komise vyslechla posledního svědka střelby na filozofické fakultě, dokončuje zprávu

Konečné znění zprávy by měla komise schválit v polovině prosince, poté ji předá vedení Sněmovny. Nyní má v plánu ještě tři zasedání po osmi hodinách. „Tím by mělo být letos všechno uzavřeno,“ uvedl Kašník. Poté by se zpráva měla projednávat na plénu.

„Do té doby budeme médiím uzavřeni, protože pokládáme za nutné nejprve informovat zadavatele té zprávy, to znamená Poslaneckou sněmovnu,“ řekl Kašník. „A budu se samozřejmě snažit, aby do té doby i materiál, který se předá Sněmovně, byl v jakémsi režimu utajení,“ dodal.

Navrhovaná doporučení se podle něj budou týkat komunikace, Integrovaného záchranného systému, policie nebo měkkých cílů na fakultě. Uvedl, že nemůže garantovat naprostý soulad komise v jednotlivých otázkách. Ubezpečil ale, že komise není při své práci rozdělena na opozici a koalici.

Při útoku na fakultě loni 21. prosince zemřelo 14 lidí a dalších 25 bylo zraněno. Pachatel po útoku spáchal sebevraždu. Členové komise mají podle sněmovního zadání zmapovat tragické události od rána 21. prosince do konce zásahu záchranných složek, zejména policie, a mají zásah vyhodnotit.