Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vláda bude čelit interpelacím. Sněmovna projedná také mezinárodní smlouvy

Tereza Jiránková
Přímý přenos   8:37
Čtvrtkem pokračuje řádná schůze Poslanecké sněmovny. Její náplní budou zejména interpelace členů vládního kabinetu Andreje Babiše a také jednání o řadě mezinárodních dohod. Mezi ty nejdůležitější patří nová smlouva o státních hranicích mezi Českou republikou a Německem a dále smlouva se Slovenskem o policejní spolupráci.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Ujednání se Slovenskem je modernizací dosavadní legislativy platné od roku 2004, která už neodpovídá současným nárokům na spolupráci bezpečnostních orgánů. Nová smlouva, jež nahradí několik nynějších bilaterálních dohod, má tak nabídnout stejně kvalitní spolupráci, jakou má Česko momentálně se svými dalšími sousedy, tedy Německem a Rakouskem.

Koalice přehlasovala Pavla. Spor o jeho pravomoci i úředníky posoudí Ústavní soud

Mezi hlavní změny patří možnost překročit státní hranici a v mimořádných situacích vyžadujících bezprostřední řešení vykonávat policejní činnost v pásmu deseti kilometrů na území druhého státu. Policisté tak budou moci v případě ohrožení života například vstoupit do obydlí či zastavit podezřelé vozidlo.

Zohledněná je nově spolupráce celostátních útvarů, jakým je třeba Generální inspekce bezpečnostních sborů, nebo zapojení příslušníků ozbrojených sil, kteří budou povolaní na pomoc policii.

Sněmovna bude dále jednat o nové podobě smlouvy uzavřené s Německem, která se věnuje vymezení státních hranic. „Mou snahou je zjednodušovat a zefektivňovat procesy, a oblast správy státních hranic není výjimkou,“ uvedl k dohodě ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že v obou státech bude nutná ratifikace prezidentem.

Poslanci dali šanci nové dani pro rafinerie. Nezvýší ceny, ujišťuje Schillerová

Dohoda zachovává stávající podobu hranice, smyslem je však zjednodušit administrativu spojenou s její správou. Technické úpravy dokumentace popisující průběh hranice budou moci společné komise provádět bez nutnosti schvalování na úrovni obou států. Smlouva také stanovuje, jak postupovat v případě sporů o hranici. Ty se mají nejprve řešit jednáním zástupců ministerstev vnitra a případně následně diplomatickou cestou.

Stěžejní budou na čtvrtečním jednání Sněmovny také avizované interpelace, někteří zákonodárci své dotazy chtějí směřovat přímo na premiéra Andreje Babiše. Například pirátská poslankyně a Olga Richterová se předsedy vlády chce dotazovat na rozhodnutí snížit podporu v nezaměstnanosti a Věra Kovářová (STAN) plánuje vznést dotaz ohledně financování kapacit základních škol.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Návrhy na nové zdroje rozpočtu EU jsou pro Česko nepřijatelné, řekl Babiš

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)

Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu EU jsou pro Česko naprosto nepřijatelné, uvedl před začátkem summitu EU premiér Andrej Babiš. Předsedovi české vlády...

15. října 2026  9:16

Nekontaktovat! Policisté pátrají po nebezpečném muži kvůli pokusu o vraždu

Policie na Zlínsku pátrá po třiačtyřicetiletém Radkovi Galuškovi, který je podezřelý z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku.

Policisté ve Zlínském kraji vyšetřují pokus o vraždu. V souvislosti s tím pátrají po podezřelém třiačtyřicetiletém muži, který může být nebezpečný. Události se stala na Uherskohradišťsku.

15. října 2026  8:34,  aktualizováno  8:52

Plakala po tragédii, odvracela bankrot. Starostka Vejprt končí po 24 letech

Starostka Vejprt Jitka Gavdunová hovoří s novináři po požáru domu pro mentálně...

Po téměř čtvrtstoletí končí Jitka Gavdunová z ODS ve funkci starostky Vejprt na Chomutovsku. Příhraniční městečko vedla 24 let. Přebírala ho v době, kdy bylo finančně na dně. Nejpernější chvílí pak...

15. října 2026  8:48

Signal Festival nabídl první ochutnávku světelných projekcí, naplno se rozzáří dnes

Signal Festival 2026. Generální zkouška v pražských Dejvicích. (14. října 2026)

Signal Festival v Praze se ještě před oficiálním začátkem proměnil v kulisy světelné show. Středeční generálka nabídla první ochutnávku barevných projekcí, videomappingu i zářících instalací. Ve...

15. října 2026  8:46

Vláda bude čelit interpelacím. Sněmovna projedná také mezinárodní smlouvy

Přímý přenos
ilustrační snímek

Čtvrtkem pokračuje řádná schůze Poslanecké sněmovny. Její náplní budou zejména interpelace členů vládního kabinetu Andreje Babiše a také jednání o řadě mezinárodních dohod. Mezi ty nejdůležitější...

15. října 2026  8:37

Exhejtman podruhé vyhrál, znovu ho mohou obejít. Zvažuje přepočítat lístky

Jiří Štěpán

Výsledek voleb v Rokytnici v Orlických horách jako by město vrátil o čtyři roky nazpět. Kandidátka Rokytnice PRO současného starosty, náměstka hejtmana a někdejšího hejtmana Královéhradeckého kraje...

15. října 2026  8:30

Jaderné hlavice příště? Severní Korea otestovala v moři dvě „strategické“ střely

Severní Korea otestovala dva typy střel s plochou dráhou letu, kterými mají být...

Severní Korea ve čtvrtek oznámila, že otestovala dva typy střel s plochou dráhou letu, kterými mají být vybaveny ponorky. Oficiální média označila obě střely za strategické.

15. října 2026  8:05

Sázkovky mají před druhým kolem voleb jasno, někde se situace otočila

Premium
Druhé kolo senát volby Jiří Padevět, Karel Řehka, Martin Půta a Sandra...

V prvním kole senátních voleb minulý týden postoupilo hned pět kandidátů přímo do horní komory parlamentu, což je vyrovnaný rekord. Nechybělo moc a rekord mohl být překonán, protože jak Jiří Padevět,...

15. října 2026

Soud za zavřenými dveřmi. Kauza Číňana, který měl vytěžovat vlivné, pokračuje

Městský soud v Praze se dnes začal zabývat případem čínského občana viněného ze...

Před Městským soudem v Praze pokračuje případ údajného čínského špiona Jang I-minga. Historicky první obžaloba z poměrně nového trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc se nyní projednává za...

15. října 2026

Zelenskyj obnoví útoky na ruské rafinerie. USA podle něj přestaly varovat před raketami

Sledujeme online
Tohle si partneři nedělají, USA financují Putinovu válku, říká Zelenskyj

Ukrajina obnoví útoky na ruské rafinerie, řekl v rozhovoru, který ve čtvrtek ráno zveřejnil deník Financial Times, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev údery na několik dní přerušil kvůli...

15. října 2026  7:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čína a KLDR otevřely přeshraniční most, léta ležel ladem

Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na...

Čína a Severní Korea ve čtvrtek slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na zprovoznění přes deset let. Uvedla to čínská státní média. Most propojuje čínský a severokorejský břeh řeky...

15. října 2026  7:01

Česko čekají mlhy i přízemní mrazíky. O víkendu dorazí déšť a chladnější počasí

ilustrační snímek

Teploty v noci na čtvrtek klesly na 6 až 1 °C, mlhy se tvořily jen výjimečně. Přes den bude navzdory oblačnosti místy prosvítat slunce a nejvyšší teploty dosáhnou 17 °C. V pátek se budou zejména v...

15. října 2026  6:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.