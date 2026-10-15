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Ujednání se Slovenskem je modernizací dosavadní legislativy platné od roku 2004, která už neodpovídá současným nárokům na spolupráci bezpečnostních orgánů. Nová smlouva, jež nahradí několik nynějších bilaterálních dohod, má tak nabídnout stejně kvalitní spolupráci, jakou má Česko momentálně se svými dalšími sousedy, tedy Německem a Rakouskem.
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Mezi hlavní změny patří možnost překročit státní hranici a v mimořádných situacích vyžadujících bezprostřední řešení vykonávat policejní činnost v pásmu deseti kilometrů na území druhého státu. Policisté tak budou moci v případě ohrožení života například vstoupit do obydlí či zastavit podezřelé vozidlo.
Zohledněná je nově spolupráce celostátních útvarů, jakým je třeba Generální inspekce bezpečnostních sborů, nebo zapojení příslušníků ozbrojených sil, kteří budou povolaní na pomoc policii.
Sněmovna bude dále jednat o nové podobě smlouvy uzavřené s Německem, která se věnuje vymezení státních hranic. „Mou snahou je zjednodušovat a zefektivňovat procesy, a oblast správy státních hranic není výjimkou,“ uvedl k dohodě ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že v obou státech bude nutná ratifikace prezidentem.
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Dohoda zachovává stávající podobu hranice, smyslem je však zjednodušit administrativu spojenou s její správou. Technické úpravy dokumentace popisující průběh hranice budou moci společné komise provádět bez nutnosti schvalování na úrovni obou států. Smlouva také stanovuje, jak postupovat v případě sporů o hranici. Ty se mají nejprve řešit jednáním zástupců ministerstev vnitra a případně následně diplomatickou cestou.
Stěžejní budou na čtvrtečním jednání Sněmovny také avizované interpelace, někteří zákonodárci své dotazy chtějí směřovat přímo na premiéra Andreje Babiše. Například pirátská poslankyně a Olga Richterová se předsedy vlády chce dotazovat na rozhodnutí snížit podporu v nezaměstnanosti a Věra Kovářová (STAN) plánuje vznést dotaz ohledně financování kapacit základních škol.