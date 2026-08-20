„Kdo sní víc Yogurtů? feat Filip Turek (budoucí prezident),“ stojí popisek u videa na YouTube, které před zhruba čtyřmi lety zveřejnil influencer Jan Krasinský alias Anabolic Horse.
Ve zhruba devatenácti minutovém videu vedle něj vystupuje také současný poslanec Filip Turek a influencer Pavol Bobek alias Koza Bobkov.
Video zachycuje výzvu, která spočívala v tom, kdo dokáže za určitý časový limit sníst největší množství bílého jogurtu z velkých, kilogramových kyblíků. Nakonec souboj prohrál slovenský youtuber Koza Bobkov. Trestem pro poraženého byla „jogurtová sprcha“.
Chování skupiny osob v uvedeném videu se celkově jeví jako velmi nevhodné.