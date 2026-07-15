Řidiči „sanitky“ jsem zachránil život, v odbočovacím pruhu jsem nejel, tvrdí Turek

Čestný prezident Motoristů čelí kvůli nehodě kritice z řad politiků i veřejnosti. Na veřejnost se postupně dostávají videa, která Turkovu jízdu v Mercedesu třídy G zachycují.
Místo nehody u I. P. Pavlova prochází v současné době rekonstrukcí, kvůli které jsou levé jízdní pruhy uzavřené a původně odbočovací pruh byl dočasně upraven. Jedno z videí Turka zachytilo, jak před vjetím do křižovatky jede odbočovacím pruhem. Poté vjíždí do křižovatky, kde se střetává se sanitním vozem.
Turek nyní v komentáři po svým příspěvkem na Facebooku k nehodě napsal, že lidé jsou hlupáci. „Věří médiím, která píši, že jsem zavinil nehodu, když to nejspíš není pravda,“ uvedl Turek, který poté zmínil i zranění řidiče sanitního vozu.
Jednoduše dohledatelná fakta
„Píší, že druhý řidič má mnohočetné zlomeniny a těžká poranění hlavy, přitom je doma s odřeným loktem, píší dokonce, že Mercedes není můj,“ stěžuje si v reakci Turek.
Vše jsou podle něj jednoduše dohledatelná fakta. „Včetně toho, že se nejednalo o odbočovák. A i kdyby ano, odbočoval bych až za kolejištěm a strhnutím doprava jsem řidiči ‚sanitky‘ fabie zachránil život,“ dodal v příspěvku Turek.
Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs v pondělí po nehodě přitom uvedl, že řidič fabie – asi šedesátiletý muž – skončil s vícečetnými poraněními včetně středně těžkého poranění hlavy. „Muž byl kompletně ošetřen a následně transportován do traumacentra. Nicméně byl při vědomí,“ popsal mluvčí.
Redakce iDNES.cz požádala Turka o vyjádření. Do vydání článku na dotazy nereagoval.