Čím se budou živit končící poslanci? Bitcoin nemám, takže prací, říká Blažek

Premium

Po letech ve Sněmovně řeší řada známých politiků, co bude od října dělat. Ve výřezech Pavel Blažek, Petr Gazdík a Markéta Pekarová Adamová. | foto: koláž iDNES David Votruba

Jiří Vachtl
Po letech strávených v Poslanecké sněmovně řeší řada známých politiků, co bude od října, kdy jim skončí mandát, dělat. Někteří míří na akademickou půdu a začnou učit, jiní si novou práci teprve hledají.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pavel Blažek, Petr Gazdík či Markéta Pekarová Adamová. To je jen část známých tváří, které na podzim definitivně odejdou z velké politiky. Co bude dělat, má zatím jasno jen část z nich.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny

Vyjednávání o cenách mezi výrobci a maloobchodníky nikdy nebyla jednoduchá. Ve Spojených státech jsou ale kvůli Trumpově protekcionistické politice momentálně náročnější než kdy dřív. Obchodníkům se...

8. srpna 2025

Čím se budou živit končící poslanci? Bitcoin nemám, takže prací, říká Blažek

Premium

Po letech strávených v Poslanecké sněmovně řeší řada známých politiků, co bude od října, kdy jim skončí mandát, dělat. Někteří míří na akademickou půdu a začnou učit, jiní si novou práci teprve...

8. srpna 2025

Drony proti komárům. Máme se začít bát? V Číně se šíří virus chikungunja

Premium

Spojení Čína a virus je přinejmenším od covidových dob hodně výbušné. Nelze se tak moc divit, že svět zpozorněl, když se objevily zprávy, že se Čínou rychle šíří virus chikungunja. Úřady hlásily přes...

8. srpna 2025

Po stížnosti na seznam. Firmy sdílí informace o lidech, kteří napadli svůj úvěr

Premium

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů letos spustila registr, ve kterém sdílí informace o klientech, kteří například lhali při žádosti o úvěr nebo svou půjčku napadli před soudem či u finančního...

8. srpna 2025

Soud dočasně zastavil výstavbu Trumpova Aligátořího Alcatrazu, bojí se o zvířata

Americká soudkyně ve čtvrtek nařídila dočasně pozastavit další výstavbu detenčního zařízení pro migranty na Floridě, v jehož okolí žijí aligátoři a jemuž se přezdívá Aligátoří Alcatraz. Soudkyně...

7. srpna 2025  22:20

VIDEO: Vlak na přejezdu rozdrtil dodávku. Zázrakem se nikdo nezranil

Obrovské štěstí v neštěstí měl řidič dodávky, který uvázl v pátek 1. srpna mezi spuštěnými závorami na železničním přejezdu u vesnice Wola Filipovska. Snažil se manévrovat, aby se vyhnul střetu s...

7. srpna 2025  21:49

Z Trumpových cel Amerika získá 50 miliard, počítá ministr obchodu Lutnick

Spojené státy očekávají výrazný nárůst příjmů z cel po zavedení vyšších sazeb na dovoz z desítek zemí. Celkové měsíční příjmy by mohly dosáhnout 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč) proti 30 miliardám USD...

7. srpna 2025  21:02

Na jihu Francie zrušili tisíce hektarů vinic, trestem obří požár. Hasiči oheň už zvládli

Jeden mrtvý, třináct zraněných lidí a spálených 17 000 hektarů území, taková je bilance největšího požáru ve Francii za posledních více než 70 let, který již hasiči v departmentu Aude dostali pod...

7. srpna 2025  11:57,  aktualizováno  20:37

Palestinský fotograf čelí obviněním z manipulací. Média od něj dávají ruce pryč

Palestinský fotograf Anas Fteiha pracující pro tureckou tiskovou agenturu Anadolu údajně inscenuje fotky utrpení Palestinců v Pásmu Gazy. Tvrdí to německá média Süddeutsche Zeitung a Bild. Také...

7. srpna 2025  20:04,  aktualizováno  20:14

Poslední šance: iDNES Premium s HBO Max za 149 Kč. Už jen pár dní

Čas běží – populární nabídka iDNES Premium v kombinaci s HBO Max za pouhých 149 Kč končí už za pár dní. Čtenáři, kteří ještě váhají, mají nyní poslední možnost získat tříměsíční přístup k prémiovému...

7. srpna 2025

Chceme vojenskou kontrolu nad celým Pásmem Gazy, řekl Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že Izrael má v plánu převzít vojenskou kontrolu nad Pásmem Gazy, ale nechce si jej ponechat. Plánuje ji předat arabským ozbrojeným složkám, které budou...

7. srpna 2025  17:25,  aktualizováno  17:44

Když chceš zábavu více než dvě minuty. Džemfest opět provokuje plakátem

Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník vyrobil tradičně lechtivou upoutávku. Akce je spojena s kapelou O5 a Radeček a už po pětadvacáté se letos 17. října koná v...

7. srpna 2025  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.