Pavel Blažek, Petr Gazdík či Markéta Pekarová Adamová. To je jen část známých tváří, které na podzim definitivně odejdou z velké politiky. Co bude dělat, má zatím jasno jen část z nich.
Čím se budou živit končící poslanci? Bitcoin nemám, takže prací, říká BlažekPremium
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...
Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel
Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských Vinohradech. Historická nemovitost se zahradou, venkovním bazénem a vířivkou se prodává za 250 milionů korun....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...
Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny
Vyjednávání o cenách mezi výrobci a maloobchodníky nikdy nebyla jednoduchá. Ve Spojených státech jsou ale kvůli Trumpově protekcionistické politice momentálně náročnější než kdy dřív. Obchodníkům se...
Čím se budou živit končící poslanci? Bitcoin nemám, takže prací, říká Blažek
Po letech strávených v Poslanecké sněmovně řeší řada známých politiků, co bude od října, kdy jim skončí mandát, dělat. Někteří míří na akademickou půdu a začnou učit, jiní si novou práci teprve...
Drony proti komárům. Máme se začít bát? V Číně se šíří virus chikungunja
Spojení Čína a virus je přinejmenším od covidových dob hodně výbušné. Nelze se tak moc divit, že svět zpozorněl, když se objevily zprávy, že se Čínou rychle šíří virus chikungunja. Úřady hlásily přes...
Po stížnosti na seznam. Firmy sdílí informace o lidech, kteří napadli svůj úvěr
Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů letos spustila registr, ve kterém sdílí informace o klientech, kteří například lhali při žádosti o úvěr nebo svou půjčku napadli před soudem či u finančního...
Soud dočasně zastavil výstavbu Trumpova Aligátořího Alcatrazu, bojí se o zvířata
Americká soudkyně ve čtvrtek nařídila dočasně pozastavit další výstavbu detenčního zařízení pro migranty na Floridě, v jehož okolí žijí aligátoři a jemuž se přezdívá Aligátoří Alcatraz. Soudkyně...
VIDEO: Vlak na přejezdu rozdrtil dodávku. Zázrakem se nikdo nezranil
Obrovské štěstí v neštěstí měl řidič dodávky, který uvázl v pátek 1. srpna mezi spuštěnými závorami na železničním přejezdu u vesnice Wola Filipovska. Snažil se manévrovat, aby se vyhnul střetu s...
Z Trumpových cel Amerika získá 50 miliard, počítá ministr obchodu Lutnick
Spojené státy očekávají výrazný nárůst příjmů z cel po zavedení vyšších sazeb na dovoz z desítek zemí. Celkové měsíční příjmy by mohly dosáhnout 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč) proti 30 miliardám USD...
Na jihu Francie zrušili tisíce hektarů vinic, trestem obří požár. Hasiči oheň už zvládli
Jeden mrtvý, třináct zraněných lidí a spálených 17 000 hektarů území, taková je bilance největšího požáru ve Francii za posledních více než 70 let, který již hasiči v departmentu Aude dostali pod...
Palestinský fotograf čelí obviněním z manipulací. Média od něj dávají ruce pryč
Palestinský fotograf Anas Fteiha pracující pro tureckou tiskovou agenturu Anadolu údajně inscenuje fotky utrpení Palestinců v Pásmu Gazy. Tvrdí to německá média Süddeutsche Zeitung a Bild. Také...
Chceme vojenskou kontrolu nad celým Pásmem Gazy, řekl Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl, že Izrael má v plánu převzít vojenskou kontrolu nad Pásmem Gazy, ale nechce si jej ponechat. Plánuje ji předat arabským ozbrojeným složkám, které budou...
Když chceš zábavu více než dvě minuty. Džemfest opět provokuje plakátem
Festival Džemfest opět způsobil pozdvižení, když na letošní ročník vyrobil tradičně lechtivou upoutávku. Akce je spojena s kapelou O5 a Radeček a už po pětadvacáté se letos 17. října koná v...