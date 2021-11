Vláda nenabídla bavorský či rakouský model, ale jakýsi český, řekl Válek

Válek také vyjádřil názor, že je potřeba dávat společnost dohromady, ne rozdělovat. Podle něho je nezbytné, aby pokyny mířily k lidem ve srozumitelné formě. „Aby to pochopil každý občan. A to není jednoduché,“ podotkl.



Současný ministr zdravotnictví byl k jednání kritický a neskrýval ironii. „Děkuji za jednání s AntiCovid týmem. S kolegy jsme odpověděli na řadu jejich otázek k testování, očkování, kapacitám v nemocnicích a dalšímu. Čekal jsem sice konkrétní návrhy, jak včera avizoval Petr Fiala, ale nestalo se,“ zhodnotil ho Adam Vojtěch.

„Materiály, které jsme měli projednávat, jsme dostali včera večer. Novelizované jsme je dostali dnes ráno v šest. Zjistili jsme, že se nejedná o bavorský ani rakouský model, ale o český model,“ řekl ve čtvrtek v poledne Válek.

Návrh má podle něj některá slabá místa. „Doufám, že se nad tím vláda intenzivně zamyslí a přijde s lepším návrhem. S většinou kroků souhlasíme. Daleko lepší je ale bavorský model, který využívá PCR testy k plošnému testování a povoluje PCR testy jako potvrzení pro vstup do některých služeb,“ řekl Válek.

Jeho tým si stojí za názorem, že PCR testy mají význam. „PCR test je test, který když máme negativní, ručí za to, že neohrozíme své příbuzné. Nevypovídá to, že se nemůžu nakazit. Zvýší ale šanci, že nenakazím nikoho jiného,“ vysvětlil rozhodnutí Válek.

S ministerstvem zdravotnictví podle něj panuje shoda na délce platnosti těchto testů, která má být 72 hodin. Souhlasně se Válek s Vojtěchem staví také k očkování. „Udělejme všechno proto, abychom proočkovali všechny třetí dávkou. Byl bych nerad, aby jediný domov pro seniory zůstal bez očkování,“ prohlásil Válek.

Požaduje ale, aby vláda upřesnila pravidla pro nošení ochrany nosu a úst. Lidé by je podle Válka měli nosit ve všech uzavřených prostorách. Může to přispět ke zmírnění pandemie.

Zároveň vyzývá vládu k obnovení testování ve firmách. „Chceme, aby vláda zvážila návrh obnovení testování ve firmách. Nemůžeme pominout to, že ve firmách jsou velká ohniska. Je potřeba, aby to byly testy, které jsou kvalitní,“ dodal poslanec TOP 09.

Odborníci podle Válka radí co nejrychleji podat seniorům posilující třetí dávku očkování, co nejdříve vypsat výběrové řízení na nákup kvalitních antigenních testů, které by se případně používaly pro testování ve školách, nebo zajistit dostatečné množství léků pro zamezení těžkému průběhu nemoci.

Válek je přesvědčen o tom, že pokud budou včas zavedeny preventivní kroky či bude vedena řádná očkovací kampaň, není nutné zavádět nouzový stav. „Nouzový stav je zoufalé řešení lidí, kteří nezvládli situaci,“ dodal.