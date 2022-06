Lákavá výzva, ale nemůžu. Poslanec Vojtko odmítl převzít Gazdíkův resort

„Vést ministerstvo školství je pro mne velmi lákavá výzva. Byl bych rád, kdyby vzdělávání u nás poskytovalo žákům a studentům co nejlepší startovací pozici do života. Nicméně po pečlivém zvážení nyní z osobních a rodinných důvodů nemohu nabídku na ministra školství přijmout,“ uvedl Vojtko, který působí i jako pedagog a vědec na Jihočeské univerzitě.

O zlepšení českého školství hodlá usilovat i nadále. „Znám i kvalitu dalších kandidátů. Řadu názorů na vzdělávání s nimi sdílím, jsem proto pevně přesvědčen, že školství bude v dobrých rukou,“ dodal.

Podle serveru Seznam Zprávy zvažuje kandidaturu další poslanec STAN Ondřej Lochman, který pracoval v minulosti jako odborný pracovník v Národním institutu dětí a mládeže. Další politici podle serveru už nabídku na vedení ministerstva školství odmítli, například poslanec Vladimír Balaš, Jan Berki nebo místostarostka středočeských Psár Martina Běťáková.

Také předseda senátního školského výboru Jiří Drahoš zvolený za STAN řekl, že debaty o své případné nominaci považuje jen za spekulace a nepočítá s tím, že by byl osloven. Rakušan na začátku týdne nevyloučil ani možnost oslovit exministra školství za ANO Roberta Plagu, který je Gazdíkovým politickým náměstkem. Plaga připustil, že by nabídku přijal, pokud by ji dostal.

Po úterním jednání koaličních lídrů už šéf STAN Vít Rakušan hovořil o tom, že kandidát na vládní post nebude mimo hnutí. V příštích dnech se chce s možnými adepty setkat a pak představit až „nejlepšího nezpochybnitelného kandidáta“ v rámci svého hnutí.

„Rozhodně popírám, že bychom snad museli hledat někde v externích vodách. V hnutí STAN máme mnoho lidí, kteří se školství dlouhodobě odborně věnují, opravdu mu rozumí a zvládnou i tu politickou funkci,“ uvedl Rakušan.