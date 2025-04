Poslanec SPD Koten také ve Sněmovně tvrdil, že si Hašek mohl vydělat ve Spartaku Moskva až 3 miliony euro a naznačoval, že není důvod, aby mu stát platil ochranku.

„Vzhledem k tomu, že Dominik Hašek za své angažmá ve Spartaku Moskva mohl vydělat až 3 miliony eur, což je ekvivalent zhruba nějakých 75 milionů korun, tak zda tedy tu ochranku má platit daňový poplatník v České republice, nebo zda není lepší zvážit, zda tedy po těch ranách by neměl zvážit nějakou léčbu,“ vysmíval se poslanec SPD Koten olympijskému hokejovému vítězi z Nagana Haškovi, který se velmi kriticky vyjadřuje na adresu ruského režimu, který rozpoutal válku na Ukrajině.

„Vyhrožuje smrtí občanovi České republiky a vy to zesměšňujete. Tak jaký jste vlastenec, ruský nebo český?“ divil se ve Sněmovně ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan, na co a jak se ho poslanec SPD ptá.

„Dmitrij se domnívá, že bývalý brankář Hašek trpí těžkou formou duševní choroby: rusofobií v podobě deliria z pronásledování,“ řekl agentuře TASS Medveděvův asistent Oleg Osipov. „Doporučil bych mu, aby opatrněji přecházel silnici, nepil pivo na neprověřených místech a pravidelně navštěvoval psychiatra,“ citoval dále Medveděva.

Ruský politik tak reagoval na Haškův příspěvek na síti X, ve kterém hokejista uvedl, že zaslal dva dopisy – vedení Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a Mezinárodní hokejové federace (IIHF) – a sdělil v nich, že mu Medveděv vyhrožoval zabitím.

Není to poprvé, co ruský exprezident agresivně reaguje na Haškovy výroky. Hašek se na začátku dubna vyjádřil kriticky k Alexandru Ovečkinovi poté, co ruský hokejista pokořil rekord střelců v NHL. Hašek Ovečkinovi vytkl mimo jiné to, že nikdy neodsoudil válku na Ukrajině. Kritizoval také samotnou zámořskou ligu NHL, že dává prostor k šíření propagandy ruské války.

Medveděv v návaznosti na to na adresu českého sportovce uvedl: „Čekáme na sebevraždu českého šílence Haška.“