Ševčík se zdržel u rozpočtu Kanceláře prezidenta, ptal se na její příjmy

„Celkové příjmy kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky jsou navrhovány pro rok 2027 ve výši 100 tisíc korun. Celkové výdaje ve výši 434 320 708 korun,“ řekl při jednání výboru Vašina.
V porovnání s rokem 2026 byly podle něj výdaje navýšeny o 12,9 milionu korun, a to kvůli valorizaci objemu prostředků na platy o 9,5 milionu korun, povinné pojistné zaměstnavatelem a fond kultury a sociálních potřeb.
„Já jsem se chtěl zeptat, zda v těch příjmech jsou i příjmy za pronájem místností, respektive prostorů, které spravuje Pražský hrad,“ zajímalo Ševčíka.
„Ano, to je otázka, kterou jste mi položil i minule. To jsou příjmy pouze z archivní činnosti a spisové služby. Co se týče příjmů, které souvisí se správou Pražského hradu, tak ty v příspěvkových organizacích. Veškeré věci, které jsou na Hradě a které se pořádají, nebo pronájmy a podobně, jsou v rámci kapitoly příspěvkové organizace Správa Pražského hradu,“ opáčil mu Vašina.
U rozpočtu Sněmovny se zdržela opozice
Při projednávání rozpočtu dolní komory parlamentu se situace otočila. Kancléř Martin Plíšek řekl, že příjmy Sněmovny jsou pro příští rok navrženy ve výši 9 milionů korun a výdaje 1 667 200 265 korun.
Diskuse se nevedla žádná a rozpočet Sněmovny podpořili jen zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, opozice se zdržela hlasování.
Poslanci vládní koalice prosadili při prvním čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok minulý týden, že Česko má příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Výši schodku už nelze měnit.
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Koalice prosadila schodek 389 miliard. Mám s rozpočtem problém, řekl Pikora
„Abych řekl pravdu a naprosto otevřeně, s rozpočtem spokojený nejsem. Mám s ním problém,“ řekl ve Sněmovně předseda rozpočtového výboru za vládní Motoristy sobě Vladimír Pikora.
V prvním čtení ale se rozhodl rozpočet podpořit. „Stabilita vlády je hodnota, kterou respektuji, a respektuji i rozhodnutí vedení strany. Příští rok ale musíme být odvážnější,“ prohlásil Pikora.
Druhé čtení rozpočtu, kdy budou moci poslanci individuálně podávat pozměňovací návrhy a přesuny peněz uvnitř rozpočtu, bude 25. listopadu a konečné schvalování rozpočtu 2. prosince.