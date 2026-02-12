Můžete zavolat do Ruska, můžou ukončit tu válku hned, slyšel Foldyna

Foldyna totiž odmítl, že Česku hrozí nebezpečí z Ruska. A označil to za pohádky. „Já jsem opravdu nekandidoval na Ukrajině a je mi prostě žinantní rozdávat peníze českého daňového poplatníka na takovéhle nesmysly,“ řekl Foldyna.
Reagoval na vystoupení poslankyně Pirátů Kateriny Demetrashvili. „Program na pomoc Ukrajině přišel o 500 milionů korun. To je opravdu znepokojivé, zvlášť v době, kdy válka stále pokračuje, kdy ukrajinští civilisté čelí stále cílenějším útokům mířícím na zlomení jejich odhodlání a kdy humanitární potřeby nejenže neklesají, ale stále narůstají,“ prohlásila Demetrashvili.
„Já jsem odpovědný občanům Ústeckého kraje, občanům České republiky a nikoliv lidem v Kyjevě nebo někde v tramtárii,“ opáčil poslanec SPD.
|
Poslance zaměstnává kruté a agresivní zacházení se zvířaty
„Já jsem také nekandidovala na Ukrajině a nejsem odpovědná občanům Ukrajiny, ale ani Krymu, ale tady jde o to, že skutečně nejlepší věc, kterou můžeme udělat pro naše občany, je zajistit jejich bezpečnost a součástí naší bezpečnosti je to, že Ukrajina vyhraje, protože se sem pak nikdy nedostane válka,“ pokračovala ve slovní přestřelce Demetrashvili.
Foldyna označil za pohádky nebezpečí z Ruska
„Nějaké pohádky o tom, jaké nebezpečí nám hrozí někde z Ruska, tak nám stejné nebezpečí hrozí z celé řady zemí, které prostě prosazují nějaké svoje zájmy,“ reagoval na pirátskou poslankyni Foldyna.
„Já opravdu žasnu, kolik se v našem národě, který si prožil Mnichov 1938, najde takových Mnichovanů, kteří si to chtějí zopakovat, tentokrát na Ukrajině. Kolik lidí tady nechápe, že tím, že dáme Rusku třeba jenom nějaký oddechový čas, tak to není žádný konec války... To je prostě začátek něčeho ještě mnohem horšího,“ řekl šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
Speciální radu, ať zavolá do Ruska, ať ukončí válku, pak dal Foldynovi poslanec STAN Matěj Hlavatý.
„A já bych se cítil v České republice o něco bezpečněji, kdybyste nám sem nejezdil s Nočními vlky,“ připomněl ještě, že se Foldyna v minulých letech několikrát zúčastnil při výročí konce druhé světové války jízd s motorkáři, kteří sympatizují s ruským diktátorem Vladimirem Putinem, jehož vojska napadla Ukrajinu.