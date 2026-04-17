„To v padesátých letech byli komunisti odvar. Možná bychom tady našli nějaké paralely z roku 1937, když se nacisti rodili, ti byli také takhle nenávistní, ale myslím si, že jsme se posunuli. Zkusme to řešit tím, že budeme zkoumat duševní zdraví a jeho svéprávnost, abychom se tady nezabývali tím, že si tady nadáváme lidem,“ dodal.
Podle něj jsou Hřibovy výroky za hranou. „To, co tady předvádí, ty útoky na lidi, neopodstatněné útoky na paní Vachatovou, na pana Babiše, na pana ministra Juchelku, to je prostě mimo chápání,“ zdůvodnil svůj návrh.
|
Co Foldynu rozčílilo? Předseda Pirátů Zdeněk Hřib při diskusi o úpravě programu navrhl zařadit bod „Personální politika vládní koalice – čistky a sponzoři“.
Hřib mluvil o aktivitách bratra Babišovy poradkyně Vachatové v Rusku
Kritizoval mimo jiné, že poradkyní premiéra Andrej Babiš je Natálie Vachatová, jejíž bratr v Rusku provozuje inkasní agenturu.
„Tam to teď funguje tak, že když máte dluhy a tlačí na vás inkasní agentura, jednou z nejjednodušších možností je podepsat smlouvu s armádou a jít do války – oni tomu říkají speciální vojenská operace,“ prohlásil Hřib.
Zmínil i jméno Leo Steinera, bývalého vrchního ředitele sekce národních a evropských programů na ministerstvu pro místní rozvoj. „To byl útvar, který rozhodoval o vyplácení dotací. A přestal posílat evropské peníze Babišovu holdingu Agrofert,“ uvedl.
Při hlasování o úpravách programu schůze však neuspěl ani Hřib, ani Foldyna. Návrh na projednání Hřibovy svéprávnosti nepodpořila většina poslanců – proti se postavila i většina klubu ANO a část poslanců Motoristů sobě.
Pro návrh hlasovali všichni přítomní poslanci SPD, část Motoristů sobě včetně jejich předsedy, ministra zahraničí Petr Macinka, a patnáct poslanců ANO, včetně místopředsedy hnutí Radka Vondráčka.