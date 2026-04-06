Rajchl se nabídl, že vyjedná ropu a plyn od Moskvy. Ruský agent, zní z opozice

„Jediné realistické řešení tak spočívá v opuštění idiotského konceptu protiruských sankcí, které poškozují pouze a jen celou Evropu a obzvlášť státy V4, mezi něž patříme i my, a obnovit import ropy a plynu z Ruské federace. Pokud se to bojí naše politická scéna udělat nebo dokonce jen nahlas vyslovit, tak mi dejte pověření to vyjednat. Já se toho nebojím,“ napsal o Velikonocích na své facebookové stránce Rajchl, předseda strany PRO.
iDNES.cz oslovil představitele všech vládních i opozičních stran, jak vnímají nápad Rajchla, který dlouhodobě a opakovaně odmítá, že je proruský politik.
Tupý slouha Kreml, Putinova pátá kolona, agent
Zatím reagovali někteří opoziční politici. „Rajchl zase jen huláká do prázdna. Velkohubá vyjádření, nulová odpovědnost. Vydávat návrat k ruské ropě a plynu za realismus v době ruské agrese není odvaha, ale jen potvrzení, že je Rajchl jen tupý slouha Kremlu. A řeči o tom, že to vyjedná, jsou laciné divadlo. Ve skutečnosti jde o prostý pokus být ještě hlasitější než Okamura – bez obsahu, bez odpovědnosti, bez studu,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.
Jednoznačně vnímá akvitivitu vládního poslance i šéf KDU-ČSL Marek Výborný. „Jako kolaborantskou a od Jindřicha Rajchla, Putinovy páté kolony, nepřekvapivou,“ říká Výborný.
„Takhle může mluvit jenom člověk, který vědomě přejímá ruskou propagandu. Jinými slovy: takhle mluví ruský agent,“ míní šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
„Nereaguji na (jak říkal ministr Macinka) proruské pošuky a zejména ne ve svátek. Náš Manifest energetické bezpečnosti, ktery jsme zveřejnili před časem, obsahuje jasné doporučení vládě, aby se vyhnula ruské ropě a plynu,“ odepsal šéf Pirátů Zdeněk Hřib s tím, že pak zaplatíme násobně více na výdajích na obranu.
Vláda bude denně oznamovat maximální ceny nafty i benzinu, sníží spotřební daň
Lidé a firmy se už tento týden – poprvé v úterý – od vlády každý den dozvědí maximální ceny nafty a benzinu. „Marže, která pro nás je akceptovatelná, je 2,50 Kč u nafty i benzinu,“ řekl premiér Andrej Babiš. Vláda také rozhodla o snížení spotřební daně u nafty, sníží se o 2,35 Kč včetně DPH na litr. Opatření začne platit 8. dubna a potrvá zatím do 30. dubna.
„V úterý 7. dubna ve 14 hodin zveřejní ministerstvo financí maximální cenu, kterou občané a firmy budou platit. Poté každý den ve 14 hodin určí ministerstvo financí maximální cenu, před víkendem vždy v pátek, která pak bude platit včetně pondělí,“ uvedl po mimořádném jednání vlády minulý týden Babiš. „Je to situace, kterou připouští zákon o cenách,“ řekla ministryně financí za ANO Alena Schillerová.