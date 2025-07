20:00

Milionové výdělky a dluhy, nákup kryptoměny nebo zlata. I to uvedli poslanci v oznámeních o svém majetku. Mají povinnost odevzdat svá přiznání do konce června. Server iDNES.cz je prošel a z 200 podaných oznámení vybral to nejzajímavější.