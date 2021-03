Komunistický poslanec Jiří Dolejš leží s covidem v nemocnici na kyslíku

„Kdo vydrží do očkování, bude to mít za sebou. Mne to po roce přeci jen chytlo. S dýchacími problémy jsem šel na testy a nic. Ale plíce už byly chycené. Takže ležím s kyslíkem a bojuji,“ informoval komunista Dolejš o nákaze koronavirem. Poslanec Dolejš byl ze Sněmovny omluven již od úterý.

Lidé mu pod příspěvkem vyjadřují podporu a přejí brzké uzdravení. „Držím Vám palce milý politický protivníku,“ podpořil poslance Ivo Z. K němu se přidávají i politici.

Třeba poslanec a starosta Náchoda Jan Birke, který sám nedávno covid prodělal a také ležel v nemocnici. „Jirko vím co to je. Musíš bojovat!,“ podpořil poslance kolega Birke. „Nikdo si nezaslouží ten virus. Držím palce, uzdravte se!,“ přidal se k podpoře poslanec Mikuláš Peksa.