Rajchl označil političky za stíhačky. Černochová na oplátku připomněla jeho filmy

„Pokud budou Ukrajinci trvat na dodání čtyř našich stíhaček, pak doporučuji, abychom jim poslali Nerudovou (europoslankyně Danuše Nerudová pozn. red.), Richterovou (pirátská poslankyně Olga Richterová pozn. red.), Černochovou (bývalá ministryně obrany Jana Černochová pozn. red.) a Šebelovou (poslankyně STAN Michaela Šebelová pozn. red.). Ty bych jim dal i zadarmo. Případně i něco připlatil,“ napsal ve středu na sociální síti poslanec Jindřich Rajchl.
Prezident Petr Pavel po své cestě do Kyjeva totiž mluvil o tom, že by Česká republika mohla nabídnout Ruskem napadené Ukrajině své čtyři letouny L-159. Tuto možnost však nejdříve zpochybnil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a následně odmítla i celá vláda. Armáda České republiky podle vlády letouny potřebuje.
|
Armáda letouny L-159 postrádat nemůže. Šance na prodej byla jindy, míní expert
„Jeho misogynie nemá v politice místo“
Na Rajchlův příspěvek reagovala bývalá ministryně obrany Jana Černochová. „Jindřich Rajchl má na ženy jedinečný talent – buď je obsazuje do rolí filmů pro dospělé, nebo je ve veřejném prostoru věší, v lepším případě uráží, či nepřetržitě staví do rolí nepřátel,“ napsala na sociální síti X.
Podle jejích slov by se Rajchl možná měl konečně smířit, že ženy v politice nebudou hrát roli podle jeho perverzního scénáře, ale svou vlastní. „Jeho misogynie nemá v politice místo a ten, kdo chce posílat takto ženy na frontu, by se měl spíš zamyslet nad sebou, podívat se do zrcadla a hlavně přestat šířit nenávist!“ dodala v příspěvku Černochová.
Rajchl poté na svém Facebooku opáčil, že se Černochová mýlí. „Paní Černochová na svém FB zopakovala názor, že mám problém se ženami. Jako obvykle se mýlí. Žen si hluboce vážím. Problém mám jen s arogantními a hloupými lidmi, ať už jsou to muži nebo ženy. Tedy s takovými, jako je paní Černochová,“ napsal poslanec na konto exministryně.
„Amorální jedinec, co utrpěl drtivou porážku“
Loni v listopadu se do poslance Černochová ostře pustila kvůli jeho sporům s aktivisty okolo provokatéra Mikea Oganesjana, kteří tvrdí, že Rajchl natáčel sexuálně explicitní videa.
„Ta nová mučednická poloha Rajchla je vskutku směšná. Dlouhé roky zde sám spoluvytváří atmosféru, jejíž důsledky nyní sám sklízí,“ sdělila tehdy Černochová.
|
Rajchlova mučednická poloha je směšná, videa sám šířil, napsala Černochová
Rajchl následně na sociální síti Facebook reagoval slovy, že Černochová je „amorální jedinec, co utrpěl drtivou porážku“. Pravost videí nepotvrdil ani nevyvrátil. „Ke špíně, kterou se na mě někdo snaží vyhrabat, se nebudu vyjadřovat,“ řekl.