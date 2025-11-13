Poslanec ANO špatně začernil armádní dokument, po kritice tvrdí, že to byl úmysl

Poslanec a místopředseda výboru pro obranu za hnutí ANO Pavel Růžička ve středu na sociální síti X zveřejnil seznam software, které požadují nakoupit ozbrojené síly. Byť se poslanec snažil názvy systémů utajit černými páskami, tak přesto jsou čitelné. „Třeba abych upozornil na některé nepravosti u speciálních sil, kterých si novináři nevšímají,“ reagoval Růžička na dotaz iDNES.cz, proč špatně začerněný seznam zveřejnil.

Pavel Růžička (ANO) | foto: ČTK

Poslanec ve středu na sociální síti X zveřejnil snímek dokumentu s žádostí ozbrojených sil ohledně pořízení analytického softwaru z důvodu prodloužení licence či pořízení nového. Jenže jeho snaha skrýt seznam žádaných systémů skončila fiaskem. Po přiblížení totiž jdou začerněné názvy snadno přečíst.

„Armáda pod vedením Karla Řehky nakoupila software pro prolamování hesel a hackování počítačů. Dál tak pokračuje rozmazávání hranic mezi vojenským zpravodajstvím a armádou. Tyto programy koupila armáda pro speciální síly. Možná proto, aby pomohli Velitelství informačních a kybernetických sil se špehováním politiků,“ napsal ke zveřejněnému snímku Růžička.

„Tohle dokáží rozlišit i žáci základní školy“

Na jeho práci reagovala pod Růžičkovým příspěvkem na síti X řada lidí. Někteří mimo jiné upozornili na to, že v uvedeném seznamu nejsou žádné systémy pro prolamování hesel či špehování, jak politik tvrdí. Další poukazují na poslancovu špatnou práci při začerňování či se pozastavují nad tím, že člen výboru pro obranu vůbec dané dokumenty zveřejňuje.

„Dámy a pánové, tohle je místopředseda výboru pro obranu. Začernil to tak, že to dokáže přečíst úplně každý, když to přiblíží. Nová vláda bude bizár,“ reagoval například poslanec za hnutí STAN Matěj Hlavatý.

Michal Bláha z Pirátů pak poukázal na to, že Růžička si myslí, že Hack The Box Academy je hackovací software, protože je v názvu slovo „hack“. „Tohle dokáží rozlišit i žáci základní školy. A pokud si nejsou jisti, tak umí hledat v Google a zjistit, že jde o vzdělávací nástroj v oblasti cybersecurity. A certifikát by se tam mohl pokusit získat i pan poslanec. Rozhodně by to jeho přehledu a vzdělání pomohlo,“ uvedl dále Bláha.

Armáda nevede žádné složky na strany ani lidi, odmítl Řehka tvrzení poslance ANO

Poslanec a místopředseda výboru pro obranu ohledně špatně začerněného dokumentu redakci iDNES.cz řekl, že tím chce upozornit na některé nepravosti u speciálních sil. „Chtěl jsem pouze zvýraznit ty dvě položky, abych dokument nedával jako celek. Ukázalo se to jako dobré řešení. Každý příspěvek musí něčím zaujmout a vyvolat diskuzi, což tento můj prispevek splnil,“ uvedl Růžička. „Mám mnoho podkladů k této problematice od vojáků od speciálních sil, které postupně zveřejním,“ tvrdí poslanec.

