Natáčejí vlogy i unboxing ústavy. Poslanci z generace Z sdílí politiku na Instagramu

Zleva: Poslanci dostávají třeba Ústavu či jednací řád. Pirátské poslankyně Kateřina Stojanová (vlevo) a Katerina Demetrashvill chtějí ukázat politiku i těm, kteří se oni běžně nezajímají. Lucie Bartošová (ODS) ukazuje den ve Sněmovně. | foto: Sociální sítě

Tereza Tykalová
Zatímco starší poslanci se drží tiskových zpráv a formálních projevů, nová generace vtrhla do Sněmovny s mobilem v ruce. Na sociálních sítích ukazují, jak vypadá první den poslance, co skrývá uvítací taška nebo co mají v kanceláři. Pro zkušené poslance může být podobná komunikace na hraně, nová generace ji bere jako samozřejmost.

Do sněmovních lavic od letoška zasedne i dvanáct nováčků pod třicet let a řada z nich vnímá sociální sítě jako příležitost přiblížit veřejnosti každodenní fungování parlamentu. Poslankyně Lucie Bartošová (ODS) na svůj Instagram natočila třeba vlog, ve kterém ukazuje „Den poslankyně“. Fanouškům vysvětluje, co zákonodárci během prvního dne dělají, a dává jim možnost nahlédnout do zákulisí politiky.

Na videích také ukazuje, jak vypadá poslanecká kancelář, jaké televizní programy mají poslanci k dispozici a i to, že má v kanceláři připravenou skládací postel.

24. října 2025

24. října 2025

