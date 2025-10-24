Do sněmovních lavic od letoška zasedne i dvanáct nováčků pod třicet let a řada z nich vnímá sociální sítě jako příležitost přiblížit veřejnosti každodenní fungování parlamentu. Poslankyně Lucie Bartošová (ODS) na svůj Instagram natočila třeba vlog, ve kterém ukazuje „Den poslankyně“. Fanouškům vysvětluje, co zákonodárci během prvního dne dělají, a dává jim možnost nahlédnout do zákulisí politiky.
Na videích také ukazuje, jak vypadá poslanecká kancelář, jaké televizní programy mají poslanci k dispozici a i to, že má v kanceláři připravenou skládací postel.