Právě poslanec Turek večer před mimořádnou tiskovou konferencí ministerstva životního prostředí (MŽP) vypustil do éteru, že na Šumavě byl nalezen yperit, následně se opravil, že jde o fosgen. Pak své vyjádření korigoval znovu.
Nyní v rozhovoru pro Aktuálně.cz Turek mimo jiné odmítl, že téma Šumava ministerstvo, kterému šéfují Motoristé, bylo vytaženo záměrně měsíc před volbami, aby se strana zviditelnila.
„To je blbost. My akorát chceme tu škodu odstranit. Měsíc před volbami vytahovat něco takového mi připadá jako nesmysl. Já sám se vůbec neúčastním voleb do Prahy ani do jiného města, jsou mi ty volby úplně ukradené. Vytáhl jsem to já s docentem Wasserbauerem a dali jsme to za úkol ministrovi, aby to řešil, aby se to odstranilo,“ prohlásil v rozhovoru Turek.
Právě Turek opakovaně svá tvrzení ohledně nalezených látek na Šumavě opravoval. „Jo, jedná se o yperit, jedná se prostě o nebezpečné bojové látky. Fakt k tomu nechci říkat víc, protože zítra na ministerstvu obrany bude tisková konference,“ řekl v týdnu čestný prezident Motoristů Turek.
Poté se však Turek opravil, že se jedná o fosgen. Tedy prudce jedovatý, bezbarvý a dusivý plyn, který má při nízkých koncentracích slabý zápach po zatuchlé slámě. „Jedná se o látky, které by se v případě požáru měnily ve fosgen (bojový plyn),“ napsal Turek.
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Nakonec však ministr Červený na mimořádné tiskové konferenci, že se na území po chemických cvičeních československé armády nachází látky jako arzen, rtuť, dioxiny, furany nebo chlorovaná rozpouštědla.
Podle Deníku N však Turkovy výroky vadí už i premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Předseda vlády podle něj řekl, že se má za ministerstvo vyjadřovat pouze ministr Igor Červený. Babiš Turkovi podle Deníku N vynadal i napřímo.
Turek stále využívá kancelář na ministerstvu
Čestný prezident Motoristů Turek kvůli červencové dopravní nehodě podle svých slov nezastává funkci vládního zmocněnce na ministerstvu životního prostředí. Nadále ale na resortu využívá kancelář. Turek vysvětlil, že prostory ministerstva životního prostředí opustí pouze tehdy, pokud bude odvolán.
Čestný prezident Motoristů ale nadále pro své aktivity využívá prostory ministerstva životního prostředí i kancelář v dolní komoře parlamentu, kterou má jako poslanec přidělenou. Turek tyto informace potvrdil.
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„Z pozice jsem ovšem definitivně odvolán nebyl a mám dále funkce spadající pod ministerstvo životního prostředí, například jsem předseda Vládní rady pro výnosy povolenek nebo místopředseda Státního fondu životního prostředí České republiky a díky tomu občas navštěvuji logicky ministerstvo,“ sdělil Turek.
Doplnil, že nyní se neúčastní porad vedení ministerstva a nenavštěvuje ani zasedání vlády, naopak je nadále přítomen na pravidelné koaliční radě.