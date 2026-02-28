Životní prostředí nebyl můj sen, přiznal Turek. S Červeným funguje jako tandem

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík v televizním pořadu pochválil projev současného ministra zahraničí Petra Macinky na půdě OSN. Macinka tento týden na Valném shromáždění OSN v New Yorku mimo jiné řekl, že Rusko by mělo přiznat, že jeho plán na Ukrajině nevyšel.
Řeč přišla také na nového ministra životního prostředí Igora Červeného.
„Myslím si, že je zjevné, že Igor Červený se mnou strávil dost času i v kampani. Fungujeme jako takový tandem. Nevíme, kdy se nám urovnají vztahy s panem prezidentem. Nedíváme se na to, kdo bude mít jakou formální nebo neformální funkci,“ reagoval Turek na dotaz, zda Červený ví, že je ministrem dočasně.
Podle Turka Motoristé čekají, jak se situace vyvine. „Mým snem nebylo být ministrem životního prostředí,“ přiznal dále Turek, který měl být původně ministrem zahraničí.
„Pan Červený je náhradník náhradníka. Nesedí v ministerské kanceláři,“ komentoval exministr Hladík.
„Alespoň kilometr od obydlí“
Debata se také stočila k akceleračním zónám. Schválená mapa zón podle Hladíka neexistuje. „Existuje vládou schválené nařízení,“ řekl Hladík k tématu. Podle něj by se zóny měly dělat jenom tam, kde to lidé chtějí. „Teď je na vaší vládě, kde akcelerační zóny vymezíte,“ podotkl dále Hladík.
Turek v pořadu řekl, že se nyní snaží prosazovat změny. Například vzdálenost akceleračních zón od obydlených míst. „Přál bych si, aby byly akcelerační zóny alespoň kilometr od obydlí,“ reagoval Hladík. S tím Turek souhlasil.
Podle Hladíka Motoristé zrušili kampaň, které měla ohledně zón vysvětlovat, co je lež a pravda. „My nechceme lidi vychovávat,“ komentoval Turek. „Postavit větrnou elektrárnu není veřejný zájem,“ dodal.