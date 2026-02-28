Životní prostředí nebyl můj sen, přiznal Turek. S Červeným funguje jako tandem

Autor:
  12:22aktualizováno  12:33
Poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v pořadu Za pět minut dvanáct na Nově řekl, že jeho snem nebylo být ministrem životního prostředí. „Fungujeme jako takový tandem,“ okomentoval pak spolupráci s novým ministrem Igorem Červeným.
Poslanec Filip Turek.

Poslanec Filip Turek. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Poslanec Filip Turek.
Poslanec Filip Turek.
Poslanec Filip Turek.
Poslanec Filip Turek.
21 fotografií

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík v televizním pořadu pochválil projev současného ministra zahraničí Petra Macinky na půdě OSN. Macinka tento týden na Valném shromáždění OSN v New Yorku mimo jiné řekl, že Rusko by mělo přiznat, že jeho plán na Ukrajině nevyšel.

Řeč přišla také na nového ministra životního prostředí Igora Červeného.

„Myslím si, že je zjevné, že Igor Červený se mnou strávil dost času i v kampani. Fungujeme jako takový tandem. Nevíme, kdy se nám urovnají vztahy s panem prezidentem. Nedíváme se na to, kdo bude mít jakou formální nebo neformální funkci,“ reagoval Turek na dotaz, zda Červený ví, že je ministrem dočasně.

Klimatická krize? Nebudeme děsit lidi, aby vypínali motory, řekl budoucí ministr Červený

Podle Turka Motoristé čekají, jak se situace vyvine. „Mým snem nebylo být ministrem životního prostředí,“ přiznal dále Turek, který měl být původně ministrem zahraničí.

„Pan Červený je náhradník náhradníka. Nesedí v ministerské kanceláři,“ komentoval exministr Hladík.

„Alespoň kilometr od obydlí“

Debata se také stočila k akceleračním zónám. Schválená mapa zón podle Hladíka neexistuje. „Existuje vládou schválené nařízení,“ řekl Hladík k tématu. Podle něj by se zóny měly dělat jenom tam, kde to lidé chtějí. „Teď je na vaší vládě, kde akcelerační zóny vymezíte,“ podotkl dále Hladík.

Turek v pořadu řekl, že se nyní snaží prosazovat změny. Například vzdálenost akceleračních zón od obydlených míst. „Přál bych si, aby byly akcelerační zóny alespoň kilometr od obydlí,“ reagoval Hladík. S tím Turek souhlasil.

Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát

Podle Hladíka Motoristé zrušili kampaň, které měla ohledně zón vysvětlovat, co je lež a pravda. „My nechceme lidi vychovávat,“ komentoval Turek. „Postavit větrnou elektrárnu není veřejný zájem,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

ONLINE: Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly i na dalších místech v zemi. Izrael vydal varování pro své obyvatele poté, co armáda...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

To se nepovedlo. Správa železnic se omluvila za opravu nádraží, chystá nápravu

Nádražní budova v Pacově je po rekonstrukci opticky menší. Její fasáda nově...

Diskutovaná obnova nádraží v Pacově na Pelhřimovsku má nečekané pokračování. Správa železnic se omluvila za výsledek rekonstrukce výpravní budovy a slíbila okamžitou nápravu. Ta se bude týkat jak...

ONLINE: Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly i na dalších místech v zemi. Izrael vydal varování pro své obyvatele poté, co armáda...

28. února 2026  7:37,  aktualizováno  13:08

Pražské letiště hlásí kvůli Íránu pět zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

Některé lety jsou na Letišti Václava Havla v Praze zrušeny. (3. července 2024)

Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno pět letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje. Důvodem jsou bezpečnostní omezení po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v souvislosti s...

28. února 2026

Evakuace nebudou, v Íránu jsou tři Češi, řekl Macinka. Babiš i opozice údery chválí

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Ministr zahraničí Petr Macinka po útoku Izraele a USA na Írán pro iDNES.cz v sobotu ráno řekl, že Česká republika v současné době neplánuje evakuační lety. „Letecký prostor Íránu je uzavřený. S...

28. února 2026  10:01,  aktualizováno  12:59

Aerolinky ruší kvůli Íránu na týden lety, ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

28. února 2026  11:24,  aktualizováno  12:48

USA uvrhnou Blízký východ do propasti, zuří Moskva. Vyzvala k ukončení útoků

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Spojené státy a Izrael uvrhnou Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala v sobotu ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a...

28. února 2026  12:34,  aktualizováno  12:44

Životní prostředí nebyl můj sen, přiznal Turek. S Červeným funguje jako tandem

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v pořadu Za pět minut dvanáct na Nově řekl, že jeho snem nebylo být ministrem životního prostředí. „Fungujeme jako takový tandem,“ okomentoval...

28. února 2026  12:22,  aktualizováno  12:33

Policie našla tělo pohřešované seniorky z Kroměřížska, úmrtí prověřuje

ilustrační snímek

Tělo seniorky našli policisté nedaleko jejího bydliště na Kroměřížsku. Žena byla pohřešovaná od čtvrtka. Zda se na úmrtí podílel někdo další, nyní kriminalisté prověřují, v souvislosti s případem...

28. února 2026  12:09

OBRAZEM: Rok katastrofy v Hustopečích. Benzen je stále měřitelný všude

Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené...

Rok po největší benzenové katastrofě v Evropě vybírá iDNES.cz fotky nejen z hašení požáru, ale z celého roku likvidačních prací, které stále nejsou u konce. V půdě či vodě stále zůstává podle ekologů...

28. února 2026  11:58

Trump potřebuje bleskovou kapitulaci Íránu. Má málo raket a volby jsou za rohem

Premium
Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026)

Donald Trump, halasný kritik válek v Iráku a Afghánistánu, se pustil do svého největšího vojenského dobrodružství. Spolu s Izraelci napadl Írán. Islamistický režim v Teheránu je značně oslabený, ale...

28. února 2026  11:48

Manévry kolem narkomana. Pytlík s krystaly vyvolal velký zásah záchranářů

Složky IZS měly v Praze manévry kvůli pytlíčku zajištěnému u hospitalizovaného...

Manévry vyvolal v sobotu dopoledne pytlíček s krystalickou látkou, který pražští policisté v noci zajistili po převozu do nemocnice u zfetovaného člověka. Na policejní služebnu v Sokolské ulici...

28. února 2026  11:40

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Polsko o Íránu vědělo, Norsko kritizuje. Zelenskyj je pro úder na režim, ne lid

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (25. ledna 2026)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že by podpořil operaci Spojených států proti režimu v Teheránu, ale nikoliv proti lidem v Íránu. Ti podle něj potřebují pomoc, aby svrhli režim,...

28. února 2026  10:44,  aktualizováno  11:31

Ředitelka školy, kde podala polovina pedagogů výpovědi, oznámila rezignaci

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Situace na Základní škole Hradská v Humpolci, kde v týdnu podala polovina pedagogického sboru výpovědi, by se mohla začít uklidňovat. Ředitelka Helena Kahounová, která byla důvodem tohoto radikálního...

28. února 2026  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.