Turek otálí s žalobou na prezidenta. Od rána do večera řeším Green Deal, vysvětlil

  8:56
Poslanec a zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé sobě) zatím nepodal žalobu na prezidenta Petra Pavla. Redakci iDNES.cz vysvětlil, že má nyní hodně práce. Avizoval ji přitom už před dvěma týdny, kdy byl s ministrem zahraničí a životního prostředí Petrem Macinkou na návštěvě Ukrajiny.
„Mám opravdu mnoho důležité práce ohledně agendy Green Dealu, které se věnuji od rána do večera. Až budu mít čas setkat se se svými právníky, určitě tento krok učiníme,“ uvedl Filip Turek na dotaz redakce iDNES.cz.

Žalobu Turek avizoval již 9. ledna, kdy byl na návštěvě Ukrajiny. Tehdy také prohlásil, že ji podá v nejbližších dnech. Žaloba se má týkat ochrany osobnosti kvůli tomu, jak prezident Petr Pavel zdůvodnil, že ho nejmenuje ministrem životního prostředí.

„Budu žádat, aby se mi prezident omluvil“

„Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident republiky omluvil,“ řekl tehdy Turek novinářům v Kyjevě.

Prezident Pavel totiž před tím poslal premiérovi Andreji Babišovi oficiální zdůvodnění, proč Turka nejmenuje členem vlády. Podle hlavy státu Turek mimo jiné opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám.

Turek nemá respekt vůči ústavním hodnotám, uvedl Pavel v dopise Babišovi

Prezident také poukázal na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.

„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.

Motoristé opakovaně tvrdí, že Turek zůstává jediným kandidátem strany na post ministra životního prostředí.

10. ledna 2026
