Spory právníka Rajchla: Kárné řízení i stížnosti. Absurdní, usmívám se tomu, říká

Premium

Fotogalerie 49

Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních opatření. (26. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kateřina Vaníčková
Matěj Svěrák
,
  14:30
Poslanec za vládní stranu SPD Jindřich Rajchl často upozorňuje na svou advokátní praxi. Redakce iDNES.cz se proto podívala na některé jeho spory s kolegy z advokacie. Česká advokátní komora na Rajchla vede celkem osm stížností. Poslanec se mimo to dostal do konfliktu se senátorem a advokátem Václavem Láskou, který o něm řekl, že je „Putinova služka“. Rajchl sdělil, že si z těchto sporů nic nedělá.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková redakci iDNES.cz sdělila, že v současné době je v šetření kontrolní radou ČAK osm stížností, které se týkají Rajchla.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Jako Oscar. Pražská galerie Signal Space získala prestižní ocenění Inavation Award

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění...

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění Inavation Awards. To je v kulturních kruzích považováno za ekvivalent amerických Oscarů. Porota Signal Space zařadila mezi...

6. února 2026  14:55

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....

6. února 2026  13:05,  aktualizováno  14:46

Půta má odůvodnění rozsudku za korupci, čekal na něj rok. Potvrdil, že se odvolá

Krajský soud v Liberci uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu...

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) v pátek na síti X uvedl, že po roce dostal písemné odůvodnění rozsudku v korupční kauze, v níž byl nepravomocně odsouzen. Soud loni 5....

6. února 2026  14:25,  aktualizováno  14:43

Dám New Yorku peníze na tunel, ale letiště a nádraží pojmenujte po mně, žádá Trump

Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026)

Americký prezident Donald Trump nabídl, že přestane blokovat financování výstavby tunelu pod řekou Hudson v New Yorku v hodnotě 16 miliard dolarů (329 miliard korun), pokud lídr demokratů v Senátu...

6. února 2026  14:39

Cestu mezi Macochou a Punkevními jeskyněmi zavalila skála, může spadnout další

V Moravském krasu se zřítila skála na cestu Pustým žlebem. (6. února 2026)

Turisté musejí dávat pozor v Moravském krasu. V Pustém žlebu na oblíbené trase mezi propastí Macocha a Punkevními jeskyni se v pátek nad ránem zřítila skála. Kvůli reálné hrozbě odlomení i dalších...

6. února 2026  14:35

Spory právníka Rajchla: Kárné řízení i stížnosti. Absurdní, usmívám se tomu, říká

Premium
Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních...

Poslanec za vládní stranu SPD Jindřich Rajchl často upozorňuje na svou advokátní praxi. Redakce iDNES.cz se proto podívala na některé jeho spory s kolegy z advokacie. Česká advokátní komora na...

6. února 2026  14:30

OBRAZEM: Milníky a momenty olympijské historie podle značky Coca-Cola

Coca-Cola je nepřetržitým celosvětovým olympijským partnerem od roku 1928. Je...

Coca-Cola je nepřetržitým celosvětovým olympijským partnerem od roku 1928. Je to nejdelší partnerství v historii olympijských her, přičemž dohoda je uzavřena do roku 2032. Coby hlavní sponzor...

6. února 2026  14:27

První prodloužený víkend je až v dubnu. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Na první prodloužený víkend letošního roku si počkáme až do začátku dubna. Školáci budou mít volno už ve čtvrtek 2. dubna, ostatní až na Velký pátek 3. dubna, kdy je státní svátek. Velikonoce jsou...

6. února 2026  14:15

Pavel v Miláně otevřel Český dům. Ocenil i účast Pellegriniho: Vztahy jsou stále skvělé

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou a jeho slovenský protějšek Peter...

Prezident Petr Pavel se slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v Miláně slavnostně otevřeli Český dům, ve kterém budou mít možnost se v průběhu zimních her setkávat olympionici i fanoušci....

6. února 2026  14:15

Nechceme čekat na další tragédii. Nebezpečný úsek u smíchovského nádraží dozná změn

Místo činu, zatáčka u výjezdi z autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Nepřehlednou lokalitu před smíchovským nádražím čekají úpravy. Například v lednu zde po vážném střetu s autobusem přišla žena o nohy, chodci přesto dál riskantně místem přecházejí mimo vyznačené...

6. února 2026  14:13

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

USA a Írán zahájily v Ománu jednání o jaderném programu

Na místo už dorazila delegace Spojených států, kterou zastupuje vyslanec...

V ománském Maskatu začalo druhé kolo rozhovorů mezi zástupci USA a Íránu, jejichž hlavním tématem má být íránský jaderný program. Podle ománského ministerstva zahraničí, které jednání...

6. února 2026  7:48,  aktualizováno  14:10

Zdeformovaná a rozdrcená. Korunu ukradenou z Louvru vrátí do původního stavu

Poškozená koruna císařovny Evženie po nedávné loupeži v pařížském muzeu Louvre....

Korunu císařovny Evženie (Eugénie) poškozenou při nedávné loupeži v pařížském muzeu Louvre bude možné zcela restaurovat do původního stavu. Pachatelé si z muzea v říjnu odnesli šperky v hodnotě asi...

6. února 2026  14:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.