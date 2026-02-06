Mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková redakci iDNES.cz sdělila, že v současné době je v šetření kontrolní radou ČAK osm stížností, které se týkají Rajchla.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?
Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...
Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí
Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...
Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“
Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...
Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela
Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...
Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel
V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....
Jako Oscar. Pražská galerie Signal Space získala prestižní ocenění Inavation Award
Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění Inavation Awards. To je v kulturních kruzích považováno za ekvivalent amerických Oscarů. Porota Signal Space zařadila mezi...
Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla
Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....
Půta má odůvodnění rozsudku za korupci, čekal na něj rok. Potvrdil, že se odvolá
Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) v pátek na síti X uvedl, že po roce dostal písemné odůvodnění rozsudku v korupční kauze, v níž byl nepravomocně odsouzen. Soud loni 5....
Dám New Yorku peníze na tunel, ale letiště a nádraží pojmenujte po mně, žádá Trump
Americký prezident Donald Trump nabídl, že přestane blokovat financování výstavby tunelu pod řekou Hudson v New Yorku v hodnotě 16 miliard dolarů (329 miliard korun), pokud lídr demokratů v Senátu...
Cestu mezi Macochou a Punkevními jeskyněmi zavalila skála, může spadnout další
Turisté musejí dávat pozor v Moravském krasu. V Pustém žlebu na oblíbené trase mezi propastí Macocha a Punkevními jeskyni se v pátek nad ránem zřítila skála. Kvůli reálné hrozbě odlomení i dalších...
Spory právníka Rajchla: Kárné řízení i stížnosti. Absurdní, usmívám se tomu, říká
Poslanec za vládní stranu SPD Jindřich Rajchl často upozorňuje na svou advokátní praxi. Redakce iDNES.cz se proto podívala na některé jeho spory s kolegy z advokacie. Česká advokátní komora na...
OBRAZEM: Milníky a momenty olympijské historie podle značky Coca-Cola
Coca-Cola je nepřetržitým celosvětovým olympijským partnerem od roku 1928. Je to nejdelší partnerství v historii olympijských her, přičemž dohoda je uzavřena do roku 2032. Coby hlavní sponzor...
První prodloužený víkend je až v dubnu. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody
Na první prodloužený víkend letošního roku si počkáme až do začátku dubna. Školáci budou mít volno už ve čtvrtek 2. dubna, ostatní až na Velký pátek 3. dubna, kdy je státní svátek. Velikonoce jsou...
Pavel v Miláně otevřel Český dům. Ocenil i účast Pellegriniho: Vztahy jsou stále skvělé
Prezident Petr Pavel se slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v Miláně slavnostně otevřeli Český dům, ve kterém budou mít možnost se v průběhu zimních her setkávat olympionici i fanoušci....
Nechceme čekat na další tragédii. Nebezpečný úsek u smíchovského nádraží dozná změn
Nepřehlednou lokalitu před smíchovským nádražím čekají úpravy. Například v lednu zde po vážném střetu s autobusem přišla žena o nohy, chodci přesto dál riskantně místem přecházejí mimo vyznačené...
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
USA a Írán zahájily v Ománu jednání o jaderném programu
V ománském Maskatu začalo druhé kolo rozhovorů mezi zástupci USA a Íránu, jejichž hlavním tématem má být íránský jaderný program. Podle ománského ministerstva zahraničí, které jednání...
Zdeformovaná a rozdrcená. Korunu ukradenou z Louvru vrátí do původního stavu
Korunu císařovny Evženie (Eugénie) poškozenou při nedávné loupeži v pařížském muzeu Louvre bude možné zcela restaurovat do původního stavu. Pachatelé si z muzea v říjnu odnesli šperky v hodnotě asi...