Kolář se pustil do Zaorálka kvůli útoku na svého otce. Nešetřil vulgarismy

Poslanec a kandidát do europarlamentu za TOP 09 Ondřej Kolář se v rozhovoru pro CNN Prima News vrátil k nedávné roztržce s Lubomírem Zaorálkem (SOCDEM), který mu vyčetl, že jeho otec pracuje pro Putina. „To je č*rák. To tam dejte. Dodnes vlastně vůbec nechápu, co se to tam odehrálo,“ reagoval v pondělí Kolář na dva týdny staré vystoupení v Partii Terezie Tománkové.