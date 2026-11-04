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Zákon má zajistit bezpečnější on-line prostředí, řeší i mazání příspěvků

Josef Kopecký
Přímý přenos   14:11aktualizováno  15:17
Poslanci schvalují nový zákon o digitální ekonomice, která má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí. Upravuje pravidla pro on-line tržiště nebo sociální sítě a má i víc chránit děti. Kritici se obávají cenzury. Vládní poslanci navrhli zpřesnit pravidla mazání příspěvků na webech a ochránit uživatele před nepřiměřenými zásahy do legálního obsahu.

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Poslanci Marek Novák, Radek Vondráček, Patrik Nacher (ANO), Libor Vondráček, Jindřich Rajchl, Tomáš Doležal (za SPD) a Gabriela Sedláčková (za Motoristy sobě) do zdůvodnění svého pozměňovacího návrhu napsali, že vychází z požadavku, aby poskytovatelé zprostředkovatelských služeb při moderování obsahu postupovali objektivně, přiměřeně a transparentně a respektovali základní práva uživatelů, zejména svobodu projevu a právo na informace.

„Pro nás je samozřejmě nepřijatelné, aby byla jakkoliv omezovaná svoboda komunikace na internetu nebo v rámci sociálních sítí, takové ty vágní formulace typu, co je to nenávistný projev,“ řekl před pár dny po jednání koaliční rady předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

My jsme to vykostili, chlubil se Okamura

„Koaliční partneři argumentují tím, že v případě, že by se nepřijal, hrozí obrovské pokuty České republice v desítkách milionů korun, diktát Evropské unie je úplně příšerný. A my jsme to vykostili tak, aby upřímně řečeno vlk se nažral a koza zůstala celá. To znamená, aby nedošlo k omezování svobody, abychom omezili působení nějakých politických neziskových organizací, které by chtěly přikazovat občanům, co smí psát, co ne,“ prohlásil Okamura.

Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká

Možnou cenzurou a tím, že návrh zákona není možné opravit, zdůvodnila v březnu svou rezignaci na poslanecký mandát Markéta Šichtařová, která byla zvolená poslankyní za SPD.

V prvním čtení neprosadila zamítnutí předlohy. Ve Sněmovně ji nahradil Josef Nerušil.

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura ve Sněmovně (3. listopadu 2026)
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura ve Sněmovně (3. listopadu 2026)
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura ve Sněmovně (3. listopadu 2026)
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura ve Sněmovně (3. listopadu 2026)
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Jednorázový příspěvek důchodcům 2 tisíce korun

Ve druhém čtení mají poslanci projednat novelu, která zvyšuje důchody každých pět let po osmdesátce a také za práci v důchodovém věku.

Vláda chce tuto novelu využít k uzákonění jednorázového příspěvku 2000 korun, který by měli penzisté dostat příští rok.

Vyváženější zastoupení žen a mužů ve vedení velkých společností

Závěrečné čtení čeká předlohu, která počítá s vyváženějším zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých společností.

Novela o podnikání na kapitálovém trhu předpokládá, že velké firmy s akciemi na burze by měly mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. Platilo by to i pro muže, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Předloha vychází z evropské směrnice.

Před závěrečným schvalováním jsou ve Sněmovně dvě novely trestního zákona. Jedna rozšiřuje trestnost neplacení výživného a druhá zpřísnění trestů za týrání lidí ve společné domácnosti a zvířat.

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