Volba by mohla být tentokrát veřejná. S volbou dosud nesouhlasila opozice, upozorňuje, že nad dvěma dosavadními členy rady visí podezření z korupčního chování při volbě generálního ředitele ČT.
Nahrávku, na níž údajně mluví Pavel Matocha s Romanem Bradáčem o nedoplatku ve výši půl milionu korun, zveřejnil novinář Marek Wollner. Matocha uvedl, že na Wollnera podá žalobu a trestní oznámení.
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Opozice si vynutila odložení volby Rady ČT. Hrozila, že zablokuje Sněmovnu
„Korupčníky snad v orgánu kontrolujícím Českou televizi nechce ani vláda,“ uvedl šéf STAN Rakušan. A s výzvou k odkladu volby až do vyjasnění případu přišly i další opoziční strany.
Politici z mediálního výboru na začátku dubna zúžili počet kandidátů na osmnáct, z nichž poslanci vyberou šest. Při předvýběru uspěli exministr kultury Daniel Herman, současní radní Pavel Matocha, Lubomír Xaver Veselý, Roman Bradáč i Jiří Šlégr. Naopak prvním sítem výběru neprošli herec Hynek Čermák a bývalý novinář Tomáš Etzler, které navrhl spolek Vraťte nám stát.
Volba veřejného ochránce práv
Poslanci budou volit i nového ombudsmana. Ve druhém kole se utkají právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
Na programu je také například volba předsedy vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr.
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Jako barbaři, kteří dobyli Řím a mají pocit, že musí vraždit, řekl Benda o vládě
Sněmovnu čeká i obsazování volných míst ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. V prvním kole neuspěli exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 a Zdeňka Němečková Crkvenjaš z ODS.
„Vládní koalice se chová jak barbaři, kteří dobyli Řím a mají pocit, že musí vraždit, vraždit a vraždit. Já už tomu opravdu nerozumím,“ reagoval šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda na ohlášení výsledků volebních bodů.
Zakážou poslanci lov lišek norováním?
Poslanci nyní jednají o novele zákona o rostlinolékařské péči, kterou by poslanci mohli doplnit o zákaz lovu lišek norováním.
Jen nepatrnou šanci má jiná úprava, podle níž by myslivecká stráž přišla o právo usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky.
Pokračovat by mohlo projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit služební zákon.
Přímý přenos jednání Sněmovny