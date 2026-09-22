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Poslanci jednají o trestech za neplacení výživného i o nepromlčitelnost vraždy

Josef Kopecký
Přímý přenos   18:26aktualizováno  18:53
Poslanci projednávají návrh změny trestního zákoníků, který počítá s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Dostat se ale do trestního zákoníku může nepromlčitelnost vraždy. Šéfka poslanců ANO Taťána prosadila i možnost nočního jednání, tedy jednání po jednadvacáté hodině.

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„V první řadě jde o ochranu dětí a samoživitelek,“ řekla Malá k návrhu na rozšíření trestného činu neplacení výživného.

Nyní hrozí až dvouleté vězení lidem, kteří neplatí i z nedbalosti výživné déle než čtyři měsíce a vystaví tím vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Novela vrací postih i ostatních případů neplacení alimentů, které přesáhne třetinu roku.

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Podmínkou by ale bylo úmyslné neplnění povinnosti. Soudy by za ně mohly ukládat až roční vězení. K nepodmíněnému trestu by mohly přistoupit v zájmu ochrany společnosti nebo pokud by neexistovala naděje, že by pachatele bylo možné napravit jiným trestem.

K návrhu se sešly již dvě desítky pozměňovacích návrhů. Týkají se třeba uzákonění nepromlčitelnosti vraždy a některých dalších trestných činů a změn v takzvaném dětském certifikátu.

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Jde o zápis do evidence, který pachatelům zamezí v práci s dětmi. Pozměňovací návrhy se týkají také třeba postihování nelegální práce a rozšíření trestného činu kuplířství.

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Další novela trestního zákoníku, kterou mají poslanci také na programu mimořádné schůze, zpřísňuje tresty za týrání člověka ve společné domácnosti a za týrání zvířat na nejméně roční vězení místo nynějšího půlročního.

Navržen je i nový trestný čin, který by se vztahoval na bezdůvodné usmrcení kočky nebo psa ze zavrženíhodných pohnutek.

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