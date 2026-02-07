Nacher nechce, aby poslanci tloustli. Pomoci mají švihadla i jednání vestoje

Obnovit by se mohly třeba pravidelné fotbalové zápasy opozice proti koalici. Nacher by se jako aktivní stolní tenista zase přikláněl k pravidelnému sněmovnímu turnaji v ping-pongu či tenise. „V kanceláři mám i handbike trenažér, na kterém bychom se mohli střídat,“ navrhuje.
Společný pilates
Z řad Motoristů mu zase přišel tip na společné cvičení pilates a jógy. Asistentka poslance Vladimíra Pikory totiž absolvovala lektorský kurz a poslance by mohla cvičit. „Začalo by se pilotním představením pro všechny, na které by navázaly pravidelné lekce pro poslance a zaměstnance Sněmovny, kteří by o to měli zájem,“ stojí v návrhu Motoristů.
|
Šťastný v kampani vyzývá k chození do schodů. Lenochy mají motivovat cedulky
Část poslanců napříč spektrem také navrhuje, aby se do Sněmovny pořídila erární švihadla a speciální protihlukové podložky, aby jejich aktivita nerušila kolegy sídlící o patro níže. „Je to podceňovaná sportovní aktivita, která však přináší řadu fyzických benefitů. Mohly by se pořádat i soutěže mezi jednotlivými poslaneckými kluby, kdo víc naskáče,“ stojí v návrhu.
Dovybavit posilovnu
Zákonodárci mají již nyní v budově Sněmovny menší posilovnu. Druhá je pak o pár set metrů dál v poslanecké ubytovně v Nerudově ulici. Do té menší se však vejdou jen dva až tři poslanci, a tak se plánuje její rozšíření. Zákonodárci by také chtěli doplnit její vybavení, chybí jim běžecký pás i další náčiní.
Dojít by mohlo i ke korekci jídelníčku ve sněmovních restauracích.
Začnou od března
Někteří poslanci ve svých návrzích na sportovní aktivity byli také pro turnaje s charitativním přesahem, jednání pouze vestoje nebo třeba pro dny bez výtahů. „Vím o několika lidech u nás v klubu a všiml jsem si i poslanců z jiných klubů, že mnoho z nich se teď naopak rozhodlo hubnout. Přijde mi to jako příjemná změna a rád bych to nasvítil a dodal k tomu ještě další energii,“ uvedl Nacher.
Během února by chtěl svolat neformální pracovní skupinu, která má být složena jak ze zástupců koalice, tak opozice. „Abychom od března mohli začít fungovat,“ nastínil Nacher.
|
Pohyb je klíčem ke zdraví a vitalitě, říká šedesátiletá instruktorka
Část poslanců jeho nápad a možné sportovní vyžití v dolní komoře vítá, ale ozývají se i kritické hlasy z řad opozice. „Za sebe říkám, že rozhodně ano. Sportovní aktivity prospějí nejen zdraví, ale mohlo by se snížit sněmovní napětí mezi opozicí ve vztahu ke koalici,“ napsala v odpovědi MF DNES poslankyně SPD Lucie Šafránková. Přidal se i místopředseda sněmovního klubu Motoristů Matěj Gregor. „Životní styl v Poslanecké sněmovně je ve znamení nedostatku pohybu,“ zdůvodnil to poslanec Gregor.
Předseda ODS Martin Kupka je, jak přiznal, také duší sportovec. „Samozřejmě musíte i z politických půtek občas vybruslit. Přeskočit soupeře. Tu a tam někoho vyšachovat. Takže se sportovní dovednosti šiknou,“ vysvětlil Kupka. Sám by nicméně tyto aktivity na půdě Sněmovny tak urputně neorganizoval.
To šéf Pirátů a poslanec Zdeněk Hřib si neodpustil rýpanec. „Já jezdím na snowboardu, ale pro zřízení sjezdovky prostor ve Sněmovně nevidím. Navíc stačí, že se někteří poslanci sjíždějí bílým práškem na toaletách. Ale všiml jsem si, že v ANO je oblíbený sport zejména šplh a teď si můžou šplhat jen u šéfíka Babiše. Takže já bych navrhoval lezeckou stěnu, aby se mohli realizovat i jinde,“ vzkázal Hřib.