Poslanci schválí letošní státní rozpočet se schodkem 310 miliard korun

Největší přesun v rozpočtu, na němž se dohodla koalice, bude přidání 800 milionů korun na sport. Dalších 120 milionů korun půjde na humanitární program MEDEVAC a 50 milionů korun na podporu organizací pracujících s dětmi a mládeží. Babiš chce přidat 100 milionů na protidrogovou politiku.
Ve druhém čtení v minulém týdnu poslanci navrhli přesuny peněz za více než 200 miliard korun.
Prezident Petr Pavel bude začátkem příštího týdne o rozpočtu jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Babišem . Už dříve ale ohlásil, že rozpočet vetovat nebude.
Opozice kritizuje vládu, že šetří na obraně
„Snížení výdajů na obranu je ignorantský krok,“ kritizoval vládu předseda občanských demokratů Martin Kupka. ODS proto, stejně jako TOP 09 navrhuje navýšení výdajů na obranu o 21 miliard korun.
Posílení výdajů na obranu minulý týden před poslanci podpořil i prezident Petr Pavel. „V Evropě zuří největší válečný konflikt za posledních 80 let. Na první pohled se odehrává zdánlivě daleko od našich hranic. Ve skutečnosti se nás ale bezprostředně dotýká,“ apeloval na poslance.
„Dnes není jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak, je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly. V tomto ohledu – jako vrchní velitel ozbrojených sil a také jako český prezident, kterému leží na srdci především bezpečnost našich občanů a suverenita naší země – apeluji na vaši odpovědnost. Posilování naší obrany není příprava na válku, ale naopak cesta pro zajištění míru,“ prohlásil prezident Pavel.
|
Riskujete. Americký velvyslanec varoval Česko kvůli škrtům v obraně
Škrtáním výdajů na obranu Česká republika riskuje, že nesplní své vlastní závazky a bude patřit k nejhorším v Evropě, varoval americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost.
Babiš v reakci uvedl, že výdaje, které Česko vynaloží na obranu, jsou za současné situace maximem možného.