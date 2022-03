Poslanci navštíví Izrael, Uzbekistán či Kolumbii. Na cesty mají 19 milionů

Poslanci plánují letos vycestovat například do Chile a Kolumbie a do Uzbekistánu. V záměru zahraničních cest ale převládají evropské země. Plán projednal sněmovní organizační výbor, jenž bude následně schvalovat i jednotlivé cesty. Mnohé poslanecké cesty do ciziny se v posledních dvou letech kvůli koronavirové pandemii neuskutečnily.