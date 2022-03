Vyjednejte bezletové zóny nad evakuačními koridory, píše Fialovi deset politiků

„Rozhodně si nepřejeme přímou vojenskou konfrontaci s Ruskou federací, pouze hledáme jakoukoliv přijatelnou možnost, jak alespoň v západní části Ukrajiny zabránit útokům na civilní obyvatelstvo a ukrajinské uprchlíky,“ uvedli poslanci a senátoři v čele s Markem Hilšerem z klubu Starostů.

Signatáři dopisu vyjádřili pochopení pro rozhodnutí NATO nevyhovět ukrajinskému požadavku na bezletovou zónu nad celou Ukrajinou. Nasazení letadel Severoatlantické aliance k vynucení bezletové zóny by znamenalo přímou konfrontaci NATO a Ruska s nepředvídatelnými následky.

NATO by tím popřelo svůj charakter obranné aliance, podotkli. Považují ale za nutné „zahájit jednání alespoň o úzce vymezené zóně nad humanitárními koridory mimo oblast bojových operací“. Pokud by k této operaci přispěly i státy mimo NATO, nemohlo by to být podle zákonodárců považováno za eskalační krok ze strany Aliance.

Zúčastněné státy by se pak obrátily na Radu bezpečnosti OSN, aby přijala další opatření k zamezení utrpení civilního obyvatelstva v souladu s Chartou OSN. Stejné řešení už navrhl předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09), který signatářem dopisu není.

„Ukrajincům prchajícím na západ a humanitárním konvojům směřujícím na východ by to zajistilo širší pásmo bezpečnosti oproti dosavadní situaci,“ uvádí se v dopisu, který podepsalo sedm senátorů včetně předsedy evropského výboru Davida Smoljaka (STAN), předsedy sněmovního výboru pro bezpečnost Pavla Žáčka (ODS) a místopředsedů téhož výboru Martina Exnera (STAN) a Šimona Hellera (KDU-ČSL).

Válka na Ukrajině pokračuje a ruská armáda podle posledních informací ostřeluje města Charkov, Černihiv, Sumy a Mariupol. Nejpalčivějším problémem je nyní na Ukrajině situace civilistů v mnoha městech. Podle středečních zpráv by mělo být k jejich evakuaci k dispozici šest humanitárních koridorů a ruská armáda podle ukrajinské vicepremiérky Iryny Vereščukové souhlasila s příměřím mezi 8. a 20. hodinou.