Poslanci se ptali, co dělá Turek. Řešili i jeho výroky o deratizaci parazitů

Josef Kopecký
  20:23
Filip Turek není ministr, jen vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, ale velká část interpelací na premiéra Andreje Babiše a členy vlády ve čtvrtek se točila právě kolem Turka. Opoziční poslanci se ptali, co dělá, a několik z nich chtělo vědět, jak bude Babiš reagovat na Turkovy výroky, že na ministerstvech se našlo mnoho „parazitů“ a že je třeba je „deratizovat“.
Ústní interpelace v rámci jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Barbora Urbanová ( Starostové) a Filip Turek (Motoristi). (23. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Co konkrétně dělá Filip Turek jako vládní zmocněnec? Stačí sledovat jeho sociální sítě a přijdete na to, že vystoupil v Bruselu k ETS1, ETS2. A tohle není běh, tak jak se tady ptal třeba pan poslanec Jurečka, na 14 dní nebo tři týdny. A jak mi bylo vysvětleno i naším vládním velvyslancem v Evropské radě, musí se jednat takzvanou bruselštinou a ta vyjednávání probíhají týdny, ne-li měsíce,“ hájil svého kolegu a čestného prezidenta Motoristů sobě Turka ministr životního prostředí Igor Červený.

„Jaká je konkrétní činnost vládního zmocněnce Filipa Turka, který vůči europoslankyni Nerudové vystupuje konfrontačně a opakovaně ukazuje, že jednání s ní probíhat nebude. Jak může plnit svou funkci, když odmítá konstruktivně komunikovat se zpravodajkou připravené evropské legislativy?“ chtěla vědět poslankyně STAN Adriana Chochelová.

„Také prosím o informaci o jeho dosavadních aktivitách – uskutečněná jednání, předložené návrhy a dosažené výsledky, které přispívají ke zlepšení postavení českých domácností v rámci ETS 2,“ žádala.

Nepřítomného, omluveného premiéra Andreje Babiše se na stejnou věc ptal exministr Marian Jurečka z KDU-ČSL.

„Já bych se chtěl zeptat vlastně, kdybyste mohl pojmenovat, co Filip Turek od 12. ledna do dnešního dne, 23. dubna, konkrétně jako vládní zmocněnec pro změnu klimatu a Green Deal udělal. Poprosím, kdybyste to mohl rozepsat, co udělal v oblasti změny klimatu, jaká konkrétní zadání případně dostával a jaké jsou konkrétní výsledky jeho práce,“ dal Jurečka otázku Babišovi, který mu do třiceti dnů musí odpovědět písemně.

Slovák i Kučera chtějí vědět, zda bude Babiš trpět výroky o parazitech a deratizaci na úřadech

Poslanci pravicové opozice požadují, aby jim Babiš odpověděl, jak bude postupovat vůči vládnímu zmocněnci pro klimatickou politiku a Green Deal po jeho výrocích vůči lidem na úřadech, které vedou Motoristé sobě.

Turek čelí kritice kvůli slovům o deratizaci parazitů. Jako nacisti, řekl Hladík

„Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ řekl Turek na víkendové oslavě televize XTV. Na jeho slova poukázal deník Blesk. „Myslím si, že deratizování parazitů nám jde poměrně dobře,“ tvrdil Turek.

„Vědomě opět otestoval hranice toho, co je v demokratické společnosti a komunikaci ještě únosné. Označil lidi za parazity a volal po jejich deratizaci. Tak to není jenom politický suterén, to je úplně šílené a je to cílená dehumanizace,“ řekl poslanec ODS Štěpán Slovák.

„Vážený pane premiére, v roce 2026 bychom na půdě této Sněmovny neměli řešit, zda je pro vládního činitele v pořádku používat tenhle šílený slovník, který tak naposledy používaly spíš totalitní režimy. A vaše mlčení v téhle věci prostě už není neutrální, ale tyhle výroky legitimizuje,“ prohlásil občanský demokrat.

„Považujete terminologii parazitů a deratizace za nový komunikační standard vašeho kabinetu, nebo se od této rétoriky jednoznačně distancujete? Uvědomujete si, jak tyto výroky poškozují naši mezinárodní pověst a jakou cenu za tuto ostudu zaplatí Česká republika v očích našich civilizovaných partnerů? Lidé nechtějí slyšet žádné kličkování. Chtějí vědět, zda má tato země premiéra, který ještě dokáže rozpoznat hranici mezi politikou a čistým barbarstvím,“ zajímá poslance Slováka.

Je to výrok jako z dílny Adolfa Hitlera, řekl poslanec TOP 09. Ptá se Babiše, co s tím udělá

„Bohužel Filip Turek dál pokračuje ve svých nepřijatelných výrocích. V poslední době se jednalo o nechutný výrok o deratizaci zelených aktivistů. To je výrok jako z dílny Adolfa Hitlera či Josefa Goebbelse. Tento výrok pronesl Filip Turek, ale jako vládní zmocněnec vlády Andreje Babiše, který pokud jako předseda vlády nebude konat, přebírá plnou odpovědnost za tyto výroky svého vládního zmocněnce,“ řekl při interpelacích poslanec TOP 09 Michal Kučera.

„A proto bych se chtěl pana předsedy vlády Andreje Babiše zeptat: Jak zajistíte, aby se tyto výroky vládního zmocněnce neopakovaly? Pokud tomu nemůžete zabránit, tak kdy bude Filip Turek odvolán z pozice vládního zmocněnce, aby hanba za jeho výroky nepadala prostřednictvím zmocněnce vlády České republiky na celou Českou republiku?“ ptá se Babiše poslanec Kučera. Premiér mu musí odpovědět do 30 dnů.

Turka se zastal Macinka, zato Šťastný moc ne

Za Turka se postavil šéf Motoristů sobě Petr Macinka. „Nevím, jestli Filip Turek hovořil o úřednících. Existuje v našem veřejném světě spoustu různých přísavek a lidí, kteří čerpají peníze pro svou potřebu a neodpovídá to žádnému ekonomickému prospěchu země,“ řekl serveru novinky.cz Macinka.

Na otázku, zda je vhodné, aby některé úředníky a zaměstnance označoval Turek za „parazity“, Macinka dodal: „Možná jen nazývá věci pravými jmény. Na ministerstvu životního prostředí se v minulosti úředníky stávali lidé, jejichž kvalifikace byla, že se v mládí přivázali ke stromu a přilepili k silnici. Pro mě to nejsou úředníci, ale lidé, kteří prosazovali svůj politický program a agresivní aktivismus.“

Turkova slova ale zarazila i ministra pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Borise Šťastného. „Toto je rétorika a forma komunikace Filipa Turka. Já v žádném případě tyto výrazy a způsob komunikace nepoužívám,“ řekl iDNES.cz ministr Šťastný. Na otázku, zda to Motoristé sobě budou s Turkem řešit, reagovat nechtěl a zavrtěl hlavou.

23. dubna 2026  19:55,  aktualizováno  20:36

Poslanci se ptali, co dělá Turek. Řešili i jeho výroky o deratizaci parazitů

