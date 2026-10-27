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Poslanci se přeli o zmrazení platů. Co za blbost přijde příště? ptal se Činčila

Josef Kopecký
  12:01

První místopředseda lidovců Benjamin Činčila ve šlapanickém štábu. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Rozpočtový výbor se přel o návrh vládní koalice na zmrazení platů vrcholných politiků do roku 2030. „Tím pádem aspoň získáme těch pět let k tomu, kdy se domluvíme napříč politickým spektrem, jak se konečně ta novela zákona upraví,“ hájil návrh poslanec vládního hnutí SPD Jan Síla.

„Co za blbost přijde příště?“ ptal se první místopředseda lidovců Benjamin Činčila. Poslanec ODS Vojtěch Munzar neprosadil přerušení projednávání do 31. prosince. Své pozměňovací návrhy mohou poslanci předkládat výboru do 6. listopadu.

„Není se o čem zbavit, je tu stanoven automat, který stanoví platy,“ oponoval poslanci SPD šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

„Proč právě pět let?“ ptala se poslankyně za Piráty Vendula Svobodová. Řekla, že lidi mimo Sněmovnu vůbec nezajímá, když se politici zabývají sami sebou.

Připomněla návrh Pirátů, návrh, aby byly platy politiků byly navázány na výši schodku státního rozpočtu.

Když bude schodek pět procent HDP, snížil by se politikům plat o třicet procent, v případě schodku ve výši 3 procenta HDP, snížil by se jim plat oproti současnému stavu o 15 procent. Na svém by zůstali jen v případě, že by byl schodek jen jedno procento HDP.

Poslanci jednali o zmrazení svých platů. Opozice vetovala zrychlené schválení

Opoziční hnutí STAN navrhuje podle Jana Papajanovského snížit náhrady, které dostávají poslanci a senátoři k platům, o čtyřicet procent.

Návrh prošel prvním čtením ve Sněmovně v září. Jménem opozice vetovala zrychlené schválení návrhu šéfka klubu STAN Michaela Šebelová.

Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:

Funkcionář20192020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 20222023202420252026
Prezident274 500302 700 (321 000)341 200341 200365 000383 200
Předseda parlamentní komory a premiér221 200243 800 (258 600)274 800274 900294 000308 700
Místopředseda vlády189 900209 400 (222 000)236 000236 000252 400265 100
Místopředseda parlamentní komory a ministr157 00173 200 (183 700)195 300195 300208 900219 300
Předseda parlamentního výboru, komise a delegace115 900127 800 (135 600)144 100144 100154 100161 800
Poslanec a senátor82 40090 800 (96 300)102 400102 400109 500115 000

Pokud politici zákon nezmění, platy vrcholných politiků by podle platných pravidel mohly vzrůst příští rok o pět procent.

Prezident republiky by poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 korun na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 korun na 120 700 korun.

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