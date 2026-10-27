Poslanci se přeli o zmrazení platů. Co za blbost přijde příště? ptal se Činčila

„Co za blbost přijde příště?“ ptal se první místopředseda lidovců Benjamin Činčila. Poslanec ODS Vojtěch Munzar neprosadil přerušení projednávání do 31. prosince. Své pozměňovací návrhy mohou poslanci předkládat výboru do 6. listopadu.
„Není se o čem zbavit, je tu stanoven automat, který stanoví platy,“ oponoval poslanci SPD šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.
„Proč právě pět let?“ ptala se poslankyně za Piráty Vendula Svobodová. Řekla, že lidi mimo Sněmovnu vůbec nezajímá, když se politici zabývají sami sebou.
Připomněla návrh Pirátů, návrh, aby byly platy politiků byly navázány na výši schodku státního rozpočtu.
Když bude schodek pět procent HDP, snížil by se politikům plat o třicet procent, v případě schodku ve výši 3 procenta HDP, snížil by se jim plat oproti současnému stavu o 15 procent. Na svém by zůstali jen v případě, že by byl schodek jen jedno procento HDP.
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Poslanci jednali o zmrazení svých platů. Opozice vetovala zrychlené schválení
Opoziční hnutí STAN navrhuje podle Jana Papajanovského snížit náhrady, které dostávají poslanci a senátoři k platům, o čtyřicet procent.
Návrh prošel prvním čtením ve Sněmovně v září. Jménem opozice vetovala zrychlené schválení návrhu šéfka klubu STAN Michaela Šebelová.
Přehled hrubých měsíčních platů vybraných ústavních činitelů v Kč:
|Funkcionář
|2019
|2020, 2021 a únor až prosinec 2022, v závorce leden 2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Prezident
|274 500
|302 700 (321 000)
|341 200
|341 200
|365 000
|383 200
|Předseda parlamentní komory a premiér
|221 200
|243 800 (258 600)
|274 800
|274 900
|294 000
|308 700
|Místopředseda vlády
|189 900
|209 400 (222 000)
|236 000
|236 000
|252 400
|265 100
|Místopředseda parlamentní komory a ministr
|157 00
|173 200 (183 700)
|195 300
|195 300
|208 900
|219 300
|Předseda parlamentního výboru, komise a delegace
|115 900
|127 800 (135 600)
|144 100
|144 100
|154 100
|161 800
|Poslanec a senátor
|82 400
|90 800 (96 300)
|102 400
|102 400
|109 500
|115 000
Pokud politici zákon nezmění, platy vrcholných politiků by podle platných pravidel mohly vzrůst příští rok o pět procent.
Prezident republiky by poprvé pobíral více než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili o 15 400 korun na 324 100 korun za měsíc. Plat řadového poslance by se zvýšil o 5700 korun na 120 700 korun.