Poslanci se hádají o interpelace. Dorazil na ně jediný člen vlády Šebestyán

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Na to si stěžoval exministr životního prostředí, lidovec Petr Hladík – opakovaně totiž nepřišel současný ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený.
S ním chtěl jeho předchůdce Hladík diskutoval o jeho odpovědích, s nimiž není spokojen.
Předseda Sněmovny za SPD Tomio Okamura na úvod jednání četl omluvy patnácti členů vlády, včetně premiéra. Většina se omluvila z pracovních důvodů, několik členů kabinetu kvůli zahraniční cestě.
Jen u jednoho z ministrů zazněla omluva jinak. „Klempíř Oto celý jednací den bez bez udání důvodu,“ řekl Okamura.
Největší konflikt vypukl kvůli písemné interpelaci šéfky poslanců Pirátů Olgy Richterové na premiéra Andreje Babiše ve věci užívání obecního bytu ministryní pro místní rozvoj Zuzanou Mrázovou a návrhu na její odvolání. Babiš je na dopoledne omluven z pracovních důvodů a na odpoledne kvůli zahraniční cestě. V minulosti bylo projednávání odpovědi při neúčasti člena vlády odloženo, tentokrát ale nikoli. Vládní většina to neumožnila.