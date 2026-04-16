Poslanci se na žádost opozice sejdou k cenám a k tématu ohrožení ČT a rozhlasu

Autor:
  5:00
Na mimořádné schůzi ke zdražování cen pohonných hmot i potravin, k budoucnosti veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu, či k bezpečnostní chaosu, který je podle opozičních stran za vlády Andreje Babiše se potkají ve čtvrtek poslanci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schůzi vyvolali poslanci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, kteří chtějí diskutovat také o riziku, že Česko ztratí evropské dotace kvůli kauzám Babišovy vlády.

Mimořádnou schůzi musel na podnět opozice předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura svolat, ale parlamentní většina ANO, SPD a Motoristé sobě může zabránit tomu, aby měla konkrétní výsledek.

Návrh programu mimořádné schůze

1. Zdražování cen pohonných hmot i potravin a hrozba inflace,

2. Ohrožení nezávislého fungování České televize a Českého rozhlasu,

3. Bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše

4. Riziko ztráty evropských dotací kvůli kauzám Babišovy vlády

Před schvalováním navrženého programu mohou vystoupit jen řečníci s přednostním právem, tedy šéfové stran a klubů, členové vlády a vedení Sněmovny.

Opoziční politiky rozhořčilo to, že po úvodním slovu zástupce navrhovatelů schůze mají přednostně vystoupit dvě desítky zástupců vládní koalice, včetně ministrů. Teprve potom se dostane ke slovu opozice.

Předpokládá se, že po vystoupení řečníků s přednostním právem Sněmovna navrhovaný program schůze neschválí. Je také možné, že poslanci ani o programu hlasovat nebudou. Vystoupení před hlasováním se mohou protáhnout až do konce jednacího dne v 21:00. Schůze bude v takovém případě přerušena a poslanci by se k ní nejspíš už ani nevrátili.

