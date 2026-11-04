Nižší částku navrhl ministr pro sport, zdraví a prevenci za Motoristy sobě Boris Šťastný a ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch to podpořil.
Exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 poukázal na to, jak se měnila částka, kterou mají zdravotní pojišťovny příští rok navíc dostat.
„První částka, která se objevila, byla 24 miliard, pak částka 21 miliard, ty jsou dohledatelné. Pak byla v důvodově zprávě částka 16 miliard, finálně je z toho 13 miliard,“ řekl Válek.
„Ale ani 13 miliard není pravda, protože současně rušíme valorizační vzorec, který by, pokud by platil, přinesl zhruba 3 miliardy. Takže ve skutečnosti je to navýšení o nějakých 10,6 miliardy. Já jsem jenom rád, když se sníží schodek státního rozpočtu. To se nestalo,“ uvedl bývalý ministr zdravotnictví za TOP 09.
Pacient to nepozná, řekla Němečková Crkvenjaš
„Lijeme peníze do černé díry,“ řekla poslankyně opoziční ODS Zdenka Němečková Crkvenjaš. „Je zbytečné dávat peníze do systému, který to spolkne. Pacient to nepozná,“ prohlásila.
Částku navíc zdravotním pojišťovnám vládní koalice snížila na 13 miliard korun s ohledem na očekávaný vyšší výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
„Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 17 540 Kč na kalendářní měsíc,“ je uvedeno v návrhu Šťastného. Vláda původně předpokládala, že to bude 18 362 korun.
Zvýšení plateb za státní pojištěnce má podle vlády zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.
Předloha dočasně ruší automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce zavedenou v minulém volebním od roku 2024.
Valorizace o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy se má podle novely opět použít od roku 2029. V roce 2028 by byla státní platba stejná jako příští rok.
Šťastný přišel s pozměňovacím návrhem den poté, co vláda jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Výši schodku ve čtvrtek prosadila koaliční většina ve Sněmovně, která projednala návrh státního rozpočtu v prvním čtení.
Poslanci schvaluji návrh pro bezpečnější on-line prostředí, skončila kvůli němu Šichtařová
Poslanci mají rozhodnout i o podobě nového zákona o digitální ekonomice, která má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí.
Projde nejspíš pozměňovací návrh poslance ANO Marka Nováka a dalších koaličních poslanců, kteří chtějí zpřesnit pravidla mazání příspěvků na webech a ochránit uživatele před nepřiměřenými zásahy do legálního obsahu.
„Pro nás je samozřejmě nepřijatelné, aby byla jakkoliv omezovaná svoboda komunikace na internetu nebo v rámci sociálních sítí, takové ty vágní formulace typu, co je to nenávistný projev,“ řekl tento týden po jednání koaliční rady předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
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Šichtařová končí ve Sněmovně. Nebudu asistovat u cenzury, říká
„Koaliční partneři argumentují tím, že v případě, že by se nepřijal, hrozí obrovské pokuty České republice v desítkách milionů korun, diktát Evropské unie je úplně příšerný. A my jsme to vykostili tak, aby upřímně řečeno vlk se nažral a koza zůstala celá. To znamená, aby nedošlo k omezování svobody, abychom omezili působení nějakých politických neziskových organizací, které by chtěly přikazovat občanům, co smí psát, co ne,“ prohlásil Okamura.
Možnou cenzurou a tím, že návrh zákona není možné opravit, zdůvodnila v březnu svou rezignaci na poslanecký mandát Markéta Šichtařová, která byla zvolená poslankyní za SPD. V prvním čtení neprosadila zamítnutí předlohy. Ve Sněmovně ji nahradil Josef Nerušil.
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Vyváženější zastoupení žen a mužů ve vedení velkých společností
Závěrečné čtení čeká také i předlohu, která počítá s vyváženějším zastoupení žen nebo mužů ve vedení velkých společností.
Novela o podnikání na kapitálovém trhu předpokládá, že velké firmy s akciemi na burze by měly mít v dozorčích a správních radách nejméně 40 procent žen, nebo by jich v představenstvu i radách měly mít dohromady aspoň 33 procent. Platilo by to i pro muže, pokud by se ve vedení ocitli v menšině. Předloha vychází z evropské směrnice.
Před závěrečným schvalováním jsou ve Sněmovně dvě novely trestního zákona. Jedna rozšiřuje trestnost neplacení výživného a druhá zpřísnění trestů za týrání lidí ve společné domácnosti a zvířat.
Jednorázový příspěvek důchodcům 2 tisíce korun
Ve druhém čtení mají poslanci projednat novelu, která zvyšuje důchody každých pět let po osmdesátce a také za práci v důchodovém věku.
Vláda chce tuto novelu využít k uzákonění jednorázového příspěvku 2000 korun, který by měli penzisté dostat příští rok.