Všichni poslanci ANO a Motoristů zase podrželi předsedu Sněmovny SPD Tomia Okamuru, když se opoziční strany pokusily vyvolat hlasování o jeho odvolání, nebo aby se dolní komora parlamentu alespoň distancovala od jeho novoročního projevu.
V něm urážel Ukrajince, prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského, předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen a vyzýval k tomu, že je třeba vyskočit z bruselského vlaku, který podle něj míří ke třetí světové válce.
Jednání o důvěře kabinetu začalo v úterý odpoledne. Trvalo zatím osm hodin. Většinu času vyplnila vystoupení členů vlády.
|
Babiš žádá o důvěru, dostane ji i od SPD. Muniční iniciativa se bude dál řešit
„Česká republika, čeští občané budou pro naši vládu na prvním místě. Naším cílem je sebevědomá, bezpečná, prosperující a úspěšná Česká republika. Prostě, aby se naše země stala inspirací ostatním zemím a tím nejlepším místem pro život na celé planetě,“ řekl poslancům premiér Babiš.
Z opozičních politiků měli možnost vystoupit jen Babišův předchůdce, expremiér a předseda ODS Petr Fiala a šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
„Programové prohlášení se tváří, jako by v Evropě neprobíhala válka,“ řekl bývalý premiér. „S Robertem Ficem a Viktorem Orbánem vytvořili klub tří zemí, které se odmítají chovat zodpovědně, ačkoliv patří mezi země, které jsou nejvíce ohroženy ruskými výboji. Česká republika se tak odvrací na východ, vymlouvá se a nedokáže stát plně po boku spojenců,“vyčetl Babišovi jeho předchůdce Fiala.
|
Expremiér Fiala vyčetl Babišově vládě čistky i to, že otáčí Česko na východ
Teprve až skončí vystoupení řečníků s přednostním právem mluvit, začne debata všech poslanců, na konci úterního jednacího dne v ní mělo zájem vystoupit 61 poslanců. K samotnému hlasování o důvěře vládě tak má dojít nejdříve pozdě večer či v noci.
K získání důvěry dolní komory parlamentu stačí Babišově vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.