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Poslanci rozhodnou o zvýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám o 13 miliard

Josef Kopecký
  6:02
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Stát nejspíš příští rok pošle zdravotním pojišťovnám za důchodce, děti, studenty, rodiče na mateřské či za nezaměstnané navíc 13 miliard korun. Poslanci v pátek rozhodnou o zvýšení plateb státu za takzvané státní pojištěnce.

Původně vláda Andreje Babiše plánovala, že zdravotním pojišťovnám stát pošle navíc 21 miliard, nižší částku navrhl ministr pro sport, zdraví a prevenci za Motoristy sobě Boris Šťastný.

Částku zdravotním pojišťovnám vládní koalice sníží s ohledem na očekávaný vyšší výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

„Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 17 540 Kč na kalendářní měsíc,“ je uvedeno v návrhu Štastného. Vláda původně předpokládala, že to bude 18 362 korun.

Zvýšení plateb za státní pojištěnce má podle vlády zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.

Předloha dočasně ruší automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce zavedenou v minulém volebním od roku 2024. Valorizace o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy se má podle novely opět použít od roku 2029. V roce 2028 by byla státní platba stejná jako příští rok.

Šťastný přišel s pozměňovacím návrhem den poté, co jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Výši schodku ve čtvrtek prosadila koaliční většina ve Sněmovně, která projednala návrh státního rozpočtu v prvním čtení.

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Poslanci rozhodnou o zákonu, který má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí

Poslanci mají hlasovat i o podobě zákona o digitální ekonomice, která má zajistit bezpečnější a průhlednější on-line prostředí.

Projde nejspíš pozměňovací návrh poslance ANO Marka Nováka a dalších koaličních poslanců, kteří chtějí zpřesnit pravidla mazání příspěvků na webech a ochránit uživatele před nepřiměřenými zásahy do legálního obsahu.

„Pro nás je samozřejmě nepřijatelné, aby byla jakkoliv omezovaná svoboda komunikace na internetu nebo v rámci sociálních sítí, takové ty vágní formulace typu, co je to nenávistný projev,“ řekl tento týden po jednání koaliční rady předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

„Koaliční partneři argumentují tím, že v případě, že by se nepřijal, že hrozí obrovské pokuty České republice, v desítkách milionů korun, ten diktát té Evropské unie je úplně příšerný. A my jsme to vykostili tak, aby upřímně řečeno vlk se nažral a koza zůstala celá. To znamená, aby nedošlo k omezování svobody, abychom omezili působení nějakých politických neziskových organizací, které by chtěly přikazovat občanům, co smí psát, co ne,“ prohlásil Okamura.

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