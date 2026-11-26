Peníze chtějí poslanci přidávat třeba do školství, na sociální služby, podporu dostupného bydlení, obranu nebo bezpečnost. Další opoziční návrhy krátí výdaje rozpočtu. O všech pozměňovacích návrzích rozhodnou poslanci ve třetím čtení. Uskutečnit se má příští týden. Navrhovaný schodek rozpočtu představuje 386 miliard korun, což je proti letošku nárůst o 76 miliard Kč. Celkové výdaje navrhované rozpočtu mají vzrůst o 156,8 miliardy na 2,585 bilionu korun.
Návrh rozpočtu se setkal s tradiční kritikou z opozičních lavic. Například předseda ODS Martin Kupka řekl, že mezi odbornou veřejností nemá návrh rozpočtu zastání. Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) ho označil za prožírací. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak označila rozpočet za zákonný, realistický a odpovědný. K pozměňovacím návrhům se chce vyjádřit ve třetím čtení. Na závěr rozpravy řekla, že chtěla reagovat na Kupkovy nebo Skopečkovy výtky, ale že je nikde v sále nevidí a mluvila by k prázdným lavicím.
Mezi pozměňovacími návrhy je i návrh premiéra Andreje Babiše (ANO), který přesouvá peníze na navýšení slevy na jízdném pro studenty a seniory. Jde o 1,6 miliardy korun, které chce odebrat z peněz na důchody. Růst slev předpokládá programové prohlášení vlády. Do dávek důchodového pojištění zasahuje také návrh ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé), kterým chce spolu s Babišem přidat 1,572 miliardy korun Národní sportovní agentuře. Skopeček obvinil ministryni financí, že v navrhované částce na důchody vytvořila skrytou rezervu více než pět miliard korun.
Občanští demokraté i opoziční TOP 09 chtějí seškrtat výdaje rozpočtu o víc než 90 miliard korun. Mezi dalšími návrhy je třeba návrh skupiny opozičních poslanců v čele s Gabrielou Svárovskou (Zelení, za Piráty), kteří chtějí přidat deset milionů korun na podporu vzdělávání školních kuchařek a kuchařů. Peníze mají jít na služby mentorů, kteří budou předvádět správnou přípravu jídelníčku. Skupina opozičních poslanců z mediálního výboru chce přidat 8,75 milionu na zahraniční vysílání Českého rozhlasu.
Lidovci chtějí převést deset miliard korun na podporu dostupného bydlení. Rovněž Piráti chtějí přidat na podporu bydlení osm miliard a dvě miliardy na vysokoškolské koleje. Také předsedkyně klubu Starostů Michaela Šebelová chce podobně jako ministr Šťastný převést 1,2 miliardy korun Národní sportovní agentuře. Další návrhy poslanců směřují například na podporu vědy a výzkumu.