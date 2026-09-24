Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Poslanci podpořili růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty

Josef Kopecký
  17:40aktualizováno  17:55

Ministryně financí Alena Schillerová za ANO na schůzi Sněmovny (11. září 2026) | foto: ČTK

Změny pravidel penzijního spoření, které poslanci projednali v prvním čtení, mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vláda navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat.

Schválení návrhu v prvním čtení předcházelo velké překvapení, když na konci projednání měli poslanci hlasovat o přikázání návrhu rozpočtovému výboru k projednání.

Ukázalo se totiž, že ve Sněmovně není v tu chvíli dost poslanců. Místopředseda dolní komory parlamentu Jan Skopeček z ODS tak musel hlasování přerušit a desítky minut se muselo čekat na to, až se zvýší počet poslanců v sále.

Vláda schválila změny penzijního spoření. Mladí dostanou vyšší podporu

Změnu, která má zatraktivnit spoření na důchod především pro mladší klienty, schválila vláda v srpnu.

„Lidem, kteří začnou spořit včas, přinese změna navíc až milion korun,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Pro klienty do 29 let schválená změna zákona o doplňkovém penzijním spoření počítá se zdvojnásobením státní podpory na 40 procent vložené částky. U spoření založeného pro děti by se měl snížit limit pro přiznání státního příspěvku z 500 na 100 korun měsíčně. Mladí lidé by navíc mohli do dosažení 36 let jednorázově vybrat třetinu svých úspor, aniž by přišli o státní příspěvky nebo museli částku dodatečně zdanit.

Schillerová očekává, že změny zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí a umožní efektivnější zhodnocování jejich peněz. Náklady na vyšší státní příspěvky resort odhaduje na 1,1 až 1,6 miliardy korun ročně.

Lidem od 80 let se asi bude zvyšovat penze v pětiletých intervalech o pětistovku

Lidem od osmdesáti let se zřejmě důchody budou zvyšovat v pětiletých intervalech o pětistovku měsíčně.

Novela, kterou podpořili poslanci, počítá se zvýšením důchodu o pětistovku korun v 80, 85, 90 a 95 letech a o tisícikorunu, když se člověk dožije sta let, poslanci podpořili v prvním čtení.

Do tohoto návrhu chce koalice přidat jednorázový dvoutisícový příspěvek důchodcům, na kterém se shodla vláda při schvalování návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Důchody stoupnou v průměru o 304 korun. K tomu stát vyplatí penzistům dva tisíce

Opozice doporučovala místo předvolebních dárečků raději investovat do dostupnosti sociálních a zdravotních služeb pro seniory. „Peníze na účtu nejsou dostupná služba,“ řekla Pavla Pivoňka Vaňková z hnutí STAN.

Poslanec ODS Jiří Havránek a Zdeňka Blišťanová z TOP 09 neúspěšně navrhovali zamítnutí novely.

Od roku 2028 vláda navrhuje zvýšit procentní výměru vypláceného důchodu o 1,5 procenta vyměřovacího základu ročně. Zaměstnancům by sociální správa přidala automaticky, živnostníci by o přidání museli požádat.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Příčina loňského pádu letadla u Chebu. Otevřela se kabina, pilot reagoval chybně

Na Chebsku se zřítilo ultralehké letadlo, pilot nepřežil (2.3.2025)

Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané otevření krytu kabiny za letu. Pilot se ji zřejmě pokoušel v nízké výšce znovu uzavřít, ale ztratil...

24. září 2026  17:59

Poslanci jednali o zmrazení svých platů. Opozice vetovala zrychlené schválení

Přímý přenos
Předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD a šéfka poslanců ANO Taťána Malá na...

Návrh koalice na zmrazení platů politiků do roku 2030 prošel prvním čtením ve Sněmovně. Diskuse se o něm téměř nevedla. Nyní návrh projedná ústavně-právní výbor Sněmovny. Jménem opozice vetovala...

24. září 2026  5:52,  aktualizováno  17:58

Poslanci podpořili růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty

Ministryně financí Alena Schillerová za ANO na schůzi Sněmovny (11. září 2026)

Změny pravidel penzijního spoření, které poslanci projednali v prvním čtení, mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vláda navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení...

24. září 2026  17:40,  aktualizováno  17:55

USA se v Evropě méně angažují, kontinent přebírá víc odpovědnosti, řekl velitel NATO

Američtí a slovenští vojáci se účastní cvičení Powerful Word 2026 ve vojenském...

Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci, zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Ve čtvrtek to řekl vrchní velitel...

24. září 2026  17:54

Vězně na útěku zmohla jedenáctihodinová tůra, rád se pak svezl s policisty

ilustrační snímek

Útěk padesátiletého vězně domů z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem mu nevyšel podle představ. Kvůli obavám z policejních kontrol se držel lesních cest, několikrát zabloudil a po jedenácti...

24. září 2026  17:47

Opravili jsme tisíce prken, strop malovali poslepu, říká šéf obnovy Průmyslového paláce

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026

Vizuálně návrat k roku 1891, ale technicky odpovídající standardům moderní doby. Právě takový je podle vedoucího rekonstrukce Davida Čecha znovuotevřený Průmyslový palác. V rozhovoru pro iDNES.cz...

24. září 2026  17:30

Pentagon řeší, jak se do Číny dostaly díly F-35. O ničem nevíme, tvrdí Peking

Pilot stíhačky F-35 Královského australského letectva zdraví diváky na letecké...

Pentagon prověřuje, jak se v Čínou spravovaném Hongkongu ocitly součástky nejmodernějšího amerického stíhacího letounu. O případu ve středu informovala agentura Bloomberg, podle které Čína získala...

24. září 2026  17:25

Na D4 narazilo auto do svodidla a skončilo na střeše. Jeden mrtvý, dva zranění

Nehoda na 21 km dálnice D4, na místě zasahuje celý Integrovaný záchranný...

Dálnici D4 u Kytína v okrese Praha-západ ve čtvrtek odpoledne uzavřela nehoda osobního auta, které v dopravním omezení narazilo do svodidla oddělujícího jízdní pruh a stavbu. Auto skončilo na střeše....

24. září 2026  17:17,  aktualizováno  17:24

Soudce zvrátil Trumpův zákaz. Reportéry ale do Bílého domu stejně nepustili

Americký prezident Donald Trump hovoří na jižním trávníku Bílého domu ve...

Federální soudce nařídil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN a MS NOW a zpravodajského portálu Politico přístup do Bílého domu. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět...

24. září 2026  8:08,  aktualizováno  17:16

Vyhrál už podruhé. Čtenář z Písku získal 10 tisíc na pobyt, zkuste štěstí i vy

Výherce soutěže Michal Bodnár

Zpráva o výhře luxusního podzimního pobytu od portálu Travelking zastihla Michala Bodnára zcela nečekaně. Podle svých slov chvíli ani nevěděl, kde vlastně vyhrál. S rodinou se teď těší do hor. O...

24. září 2026  17:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trváme na tom, že náměstí má být zklidněné od aut, říká lídr STAN a OPB Chovanec

Pokud se Občané pro Budějovice (OPB) se STAN dostanou po volbách do vedení...

Chtějí rozšířit počet mandátů ze stávajících šesti, pokukují až po deseti. Takový cíl si stanovili pro letošní komunální volby Občané pro Budějovice (OPB), kteří kandidují se Starosty. S jejich...

24. září 2026  16:58

Evropu znepokojuje britský plán na propuštění vězňů. Skončí u nás, bojí se

Premium
Britské vězení HMP Wandsworth patří k nejvíce přeplněným v zemi. (5. srpna 2026)

Velká Británie hodlá řešit své potíže s přeplněnými věznicemi propuštěním některých vězňů. Plánovaný krok už tam vzbudil kritiku, znepokojení vyjadřují i státy Evropské unie. Británie hodlá vězně...

24. září 2026  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde