Schválení návrhu v prvním čtení předcházelo velké překvapení, když na konci projednání měli poslanci hlasovat o přikázání návrhu rozpočtovému výboru k projednání.
Ukázalo se totiž, že ve Sněmovně není v tu chvíli dost poslanců. Místopředseda dolní komory parlamentu Jan Skopeček z ODS tak musel hlasování přerušit a desítky minut se muselo čekat na to, až se zvýší počet poslanců v sále.
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Vláda schválila změny penzijního spoření. Mladí dostanou vyšší podporu
Změnu, která má zatraktivnit spoření na důchod především pro mladší klienty, schválila vláda v srpnu.
„Lidem, kteří začnou spořit včas, přinese změna navíc až milion korun,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
Pro klienty do 29 let schválená změna zákona o doplňkovém penzijním spoření počítá se zdvojnásobením státní podpory na 40 procent vložené částky. U spoření založeného pro děti by se měl snížit limit pro přiznání státního příspěvku z 500 na 100 korun měsíčně. Mladí lidé by navíc mohli do dosažení 36 let jednorázově vybrat třetinu svých úspor, aniž by přišli o státní příspěvky nebo museli částku dodatečně zdanit.
Schillerová očekává, že změny zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí a umožní efektivnější zhodnocování jejich peněz. Náklady na vyšší státní příspěvky resort odhaduje na 1,1 až 1,6 miliardy korun ročně.
Lidem od 80 let se asi bude zvyšovat penze v pětiletých intervalech o pětistovku
Lidem od osmdesáti let se zřejmě důchody budou zvyšovat v pětiletých intervalech o pětistovku měsíčně.
Novela, kterou podpořili poslanci, počítá se zvýšením důchodu o pětistovku korun v 80, 85, 90 a 95 letech a o tisícikorunu, když se člověk dožije sta let, poslanci podpořili v prvním čtení.
Do tohoto návrhu chce koalice přidat jednorázový dvoutisícový příspěvek důchodcům, na kterém se shodla vláda při schvalování návrhu státního rozpočtu na příští rok.
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Důchody stoupnou v průměru o 304 korun. K tomu stát vyplatí penzistům dva tisíce
Opozice doporučovala místo předvolebních dárečků raději investovat do dostupnosti sociálních a zdravotních služeb pro seniory. „Peníze na účtu nejsou dostupná služba,“ řekla Pavla Pivoňka Vaňková z hnutí STAN.
Poslanec ODS Jiří Havránek a Zdeňka Blišťanová z TOP 09 neúspěšně navrhovali zamítnutí novely.
Od roku 2028 vláda navrhuje zvýšit procentní výměru vypláceného důchodu o 1,5 procenta vyměřovacího základu ročně. Zaměstnancům by sociální správa přidala automaticky, živnostníci by o přidání museli požádat.