Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslanci znovu rozhodují o zákonu, který usnadní výměnu státních úředníků

Josef Kopecký
  5:15
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Po vetu od prezidenta Petra Pavla budou poslanci znovu hlasovat o novém zákonu o státních zaměstnancích. Vládní koalice ANO, SPD, Motoristé sobě už přehlasovala Senát a podruhé prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků, a je odhodlána ho prosadit i potřetí, proti Pavlovo vetu. Konečné slovo ale bude mít až Ústavní soud, na který se chtějí opoziční strany obrátit.

„Budeme dál bojovat, aby státní správa fungovala co nejprofesionálněji a nejefektivněji pro české občany a občanky, a nikoliv jenom jako trafika pro kamarády vládních politiků a političek. Finalizujeme podání k Ústavnímu soudu, a jsme rádi, že své podpisy pod tuto naši snahu připojí i političky a politici dalších demokratických stran,“ řekla místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová. Řekla iDNES.cz, že podpisy pod ústavní stížnost slíbili poslanci TOP 09 i hnutí STAN.

Prezident Pavel se stejně jako opozice obává politizace státní správy.

Kvůli zákonu o státních zaměstnancích se chce opozice obrátit na Ústavní soud

Koalice ruší služební zákon, který by podmínkou Evropské unie, a měl dát větší jistotu úředníkům

Nyní platí služební zákon, který Česká republika přijala jako jednu z podmínek Evropské unie. Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě teď chce služební zákon, který měl dát větší jistotu úředníkům, aby se nemuseli obávat střídání vlád, zrušit.

„Po dvanácti letech by konečně měl skončit ten experiment se současným služebním zákonem, který velmi zabetonoval státní správu, a tím pádem také znamenal to, že pro spoustu mladých lidí, pro spoustu lidí, kteří jsou zvyklí pracovat v soukromém sektoru, byla státní správa zkostnatělá a neatraktivní,“ obhajuje návrh vládní koalice poslanec za SPD, předseda Svobodných Libor Vondráček.

Zákon o státních zaměstnancích má podle vládní koalice zaměstnávání státních úředníků přiblíží běžnému pracovnímu poměru.

Pavel ve zdůvodnění veta uvedl, že zákon jde proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Státní správa má být podle prezidenta profesionální, neutrální a odolná vůči politickým tlakům.

„Úředník, který rozhoduje o dotaci nebo veřejné zakázce, musí mít možnost odmítnout politický nátlak bez strachu, že přijde o práci. Pokud tuto ochranu oslabíme, zaplatí za to lidé horším fungováním státu,“ uvedl předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan. „Tato vláda chce dostat úředníky pod svoji politickou vůli,“ řekl také Rakušan. Vláda Andreje Babiše podle něj bude vyhazovat úředníky, které bude chtít.

Koalice chce zasáhnout do Pavlových pravomocí bez změny Ústavy. Zaměstná to ústavní soud

Prezident Pavel vrátil poslancům i související novelu, která má hlavě státu pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí českých stálých misí u mezinárodních organizací a předat ji ministrovi zahraničních věcí.

Pravomoci hlavy státu jsou ale dané Ústavou České republiky a koalice do nich zasahuje změnou prostého zákona, proti čemuž protestoval už Senát. I prezident poukázal na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu Ústava ČR že není možné mu ji jen tak odebrat.

I spor o tuto úpravu, kterou navrhl poslanec za SPD Libor Vondráček, tak bude řešit Ústavní soud.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Poslanci znovu rozhodují o zákonu, který usnadní výměnu státních úředníků

ilustrační snímek

Po vetu od prezidenta Petra Pavla budou poslanci znovu hlasovat o novém zákonu o státních zaměstnancích. Vládní koalice ANO, SPD, Motoristé sobě už přehlasovala Senát a podruhé prosadila zákon, který...

14. října 2026  5:15

EU otevřela s Ukrajinou další kapitoly přístupových jednání. Týkají se trhu i růstu

ilustrační snímek

Evropská unie zahájila s Ukrajinou další fázi přístupových jednání. Nově se budou vyjednavači zabývat oblastmi vnitřního trhu a konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu. Informovala o tom v úterý...

14. října 2026

Mzda strachu v Hormuzu: 100 tisíc dolarů za měsíc. Proč je drahá ropa

Premium
Průjezd Hormuzem není snadný, jen od 20. září se tam stalo sedmadvacet útoků a...

V Hormuzu prožívají kapitáni tankerů zlaté časy, tedy pokud je něco netrefí. Je to jejich Klondike. Nyní může kapitán tankeru počítat s tím, že dostane základní mzdu sto tisíc dolarů měsíčně. Než...

14. října 2026

Vraždila ve škole, teď je venku z detence. Klepu se a mám vztek, říká otec oběti

Premium
Kamil Vejvoda

Přesně před dvanácti lety přišel Kamil Vejvoda o svého jediného syna Petra. Tehdy šestnáctiletý student obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou 14. října 2014 bránil spolužačku a sám při tom přišel o...

14. října 2026

Mladým se hledá první práce čím dál hůř. Nejtěžší to mají ti bez vzdělání a praxe

Premium
ilustrační snímek

Je to klasická patová situace. Mladý člověk nemůže najít práci, protože nemá praxi. Tu ale nemůže získat, protože ho bez zkušeností nikdo nechce zaměstnat. Přestože se nezaměstnanost v Česku stále...

14. října 2026

V Hradci Králové se rýsuje trojkoalice s primátorkou Springerovou, jedná se s ODS

Ilustrační snímek

V Hradci Králové vzniká trojkoalice HDK a TOP 09 s Piráty a Starosty a uskupením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL, která má v zastupitelstvu většinu 20 mandátů, kandiduje na primátorku dosavadní...

13. října 2026  23:11,  aktualizováno  23:24

Papež je po úspěšné operaci plicního uzlu. Měl zhoubný nádor, prokázalo vyšetření

Papež Lev XIV. během návštěvy Maqam Echahid (Památníku mučedníků) v Alžíru,...

Papež Lev XIV. měl zhoubný nádor plic, ukázalo vyšetření plicního laloku, který mu dnes lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Podle agentury Reuters o tom informoval Vatikán. Už dříve...

13. října 2026  21:47,  aktualizováno  22:11

Vůdce gangu odsoudili za vraždu rappera Shakura. Ve vězení si odsedí desítky let

Třiašedesátiletý Duan „Keffe D“ Davis byl obviněn v roce 2023 a vinu odmítá....

Bývalý vůdce pouličního gangu Duane „Keffe D“ Davis byl odsouzen ke 40 letům až doživotí za zosnování vraždy rappera Tupaca Shakura, kterého v roce 1996 zastřelili v Las Vegas. O podmínečné...

13. října 2026  22:06

U sídla ropného gigantu Saudi Aramco v Zahránu se ozvaly výbuchy

ilustrační snímek

V blízkosti sídla saúdskoarabské ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu se podle šesti zdrojů Reuters v úterý večer ozývaly hlasité výbuchy. Společnost Saudi Aramco incident dosud nepotvrdila.

13. října 2026  22:03

Poslanci dali šanci nové dani pro rafinerie. Nezvýší ceny, ujišťuje Schillerová

Aleš Juchelka, Adam Vojtěch, Alena Schillerová a Radek Vondráček na tiskové...

Poslanci podpořili v prvním čtení mimořádnou daň pro rafinerie pro letošní a příští rok. Vláda ji zdůvodňuje růstem marží rafinerií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. „Výnos bude sloužit k...

13. října 2026  5:38,  aktualizováno  20:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poplach v Německu. Letadlo vyslalo signál o únosu a piloti přestali komunikovat

Letadlo společnosti Corendon Airlines z Korfu odstavené na letišti v Norimberku...

Letiště v Norimberku bylo v úterý kolem poledne dočasně uzavřeno kvůli tomu, že letadlo turecké společnosti Corendon Airlines omylem vyslalo nouzový signál o únosu. Aerolinky uvedly, že stroj ani...

13. října 2026  20:25

Závada vládního airbusu zkomplikovala Bednárikovi a jeho doprovodu cestu v Asii

Před půl devátou ráno dorazil do Prahy vládní Airbus z Maskatu.Na jeho palubě...

Porucha vládního airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi v čele s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD) a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem v Ázerbájdžánu,...

13. října 2026  20:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.