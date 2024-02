Co dělat, když se ženich opije nebo řekne ne? Poslanci se učili, jak oddávat

„Zaučit“ se přišly asi dvě desítky politiků napříč spektrem, z poslanců například Aleš Juchelka, Jiří Kobza a Milada Voborská či senátoři Václav Láska a Daniela Kovářová. Po výkladu právních okolností obřadu a všech nezbytných formalit došlo i na dotazy. Politiky nejvíc zajímaly věci z praxe.

Co dělat, když řekne „ne“?

Jako jedno z prvních témat se tak řešilo, co mají oddávající dělat, pokud ženich při obřadu řekne „ne“.

Podle matrikářky musí v takovém případě otázku zopakovat. „Může se stát, že je to nervozitou. Řekněte: Pane ženichu, protože vaše odpověď nebyla kladná, zeptám se vás ještě jednou. Pokud vaše odpověď nebude ani tentokrát kladná, budu nucen obřad ukončit. I to se, bohužel, může stát,“ radila politikům matrikářka Ježková.

Sama prý takovou situaci nikdy nezažila, z doslechu ale o několika případech, kdy se kvůli ženichovu odmítnutí musel obřad ukončit, ví.

„Může se vám i stát, že se ženich, kolikrát ne zcela zralý, vsadí se svými přáteli třeba o bednu whiskey, že svou odpověď bude u obřadu schválně natahovat. I na tohle je třeba být připraven a nějak to zvládnout. To už je na hraně ukončení obřadu, vůči rodině i vám je to nefér,“ pobavila poslance.

Senátora Jaroslava Chalupského zase zajímalo, co má dělat, pokud bude jeden ze snoubenců evidentně pod vlivem alkoholu. „Je potřeba, abyste posoudili, zda je svéprávně schopen se rozhodnout. A to je nesmírně těžké, zvlášť když se na obřad sjede rodina z celé republiky. Samozřejmě se stává, že jsou snoubenci v náladě, ale kdyby to bylo až moc, že by třeba ženich nevydržel stát a nevěděl, co se děje, tak s matrikou uděláte záznam, že jste je odmítli oddat, a obřad se neuskuteční,“ vysvětlila matrikářka.

Takovou situaci už sama v minulosti zažila. Bylo to ještě před revolucí. Ráno před obřadem za ní přišla matka ženicha s tím, že se syn večer opil a přišel až v pět hodin ráno. „Tak jsem jí řekla, ať ho dají spát, vykoupají a dají mu polévku. Měli jsme ten den plno svateb až do pěti odpoledne. Tak jsme je přesunuli na konec,“ doplnila.

Bonmoty si nechte pro známé

„Můžu říct třeba nějaký bonmot?“ zajímal se zase poslanec SPD Jiří Kobza. Podle Ježkové to záleží na tom, jestli politik ví, koho oddává. „Jestli jsou to nějací vaši známí, tak můžete i něco zarecitovat. Měla jsem jednoho oddávajícího, který snoubencům u obřadu zahrál na housle. Můžete hodně věcí, ale vždy je to o domluvě se snoubenci,“ popisovala matrikářka.

Na oddávání se chystají i lídři opozičních stran Andrej Babiš (ANO) a Tomio Okamura (SPD). „Už mám vybraná dvě místa, tak pokud máte zájem, napište mi,“ láká Babiš na sítích. Na semináři ale oba chyběli.