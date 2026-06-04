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Poslanci chtějí vyznamenat Zemana i Pana Nikdo proti Putinovi. Moravec neprošel

Josef Kopecký
  6:01aktualizováno  13:10
Na udělení nejvyššího státního vyznamenání Řádu Bílého lva navrhla Sněmovna prezidentovi Petru Pavlovi jeho předchůdce Miloše Zemana i spisovatele Milana Kunderu. O Zemanovi hlasovali celkem třikrát, podpořili ho poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě. Oceněn má být i ruský učitel Pavel Talankin, který dostal letos filmového Oscara za film Pan Nikdo proti Putinovi.
Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května...

Miloš Zeman na demonstraci proti sjezdu sudetských Němců v Brně. (24. května 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Zemřel Milan Kundera, český spisovatel světového rozměru. Bylo mu 94 let.
Ruský režisér Pavel Talankin na filmovém festivalu Kino na hranici v polském...
Ústavní soudkyně Eliška Wagnerová (19. března 2012)
Lata Brandisová, vítězka Velké Pardubické
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Poprvé hlasování o návrhu vyznamenat bývalého prezidenta Zemana zpochybnila exministryně obrany Jana Černochová z ODS, podruhé bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Ve všech třech hlasováních bylo ale pro ocenění Miloše Zemana dost hlasů.

Medaili má dostat i Talankin, navzdory SPD

Medaili Za zásluhy by měl podle poslanců získat ruský učitel a dokumentární filmař Pavel Talankin.

Po invazi Ruska na Ukrajinu tajně natáčel pronikání válečné propagandy do školství. Natočený materiál propašoval do zahraničí. Ve spolupráci s režisérem D. Borensteinem vytvořil dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi oceněný na festivalu Sundance.

Film vznikl jako česko-dánská koprodukce, získal ocenění BAFTA a Oscara. Návrh prošel, i když pro ocenění Talankina nehlasoval ani jeden poslanec vládní SPD.

Znovu navrhli i spisovatele Kunderu

Znovu je navržen spisovatel Milan Kundera, kterého Sněmovna navrhla už loni. Prezident Petr Pavel mu však tehdy vyznamenání neudělil. Ocenění pro světoznámého autora dlouhodobě prosazuje předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš.

Kundera v roce 2008 důrazně odmítl tvrzení historiků, že v roce 1950 udal agenta-chodce Miroslava Dvořáčka. Komunistická policie si na něj tehdy počíhala na koleji, kde pobýval u své známé. Spisovatel označil závěry badatelů za nepravdivé.

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Mezi navrženými jsou i bývalí ministři Jaroslav Šedivý a Luboš Dobrovský. Řád Bílého lva by podle poslanců měli získat také filmový tvůrce Karel Zeman a dosud jediná ženská vítězka Velké pardubické Marie Immaculata Brandisová.

Na Řád Tomáše Garrigua Masaryka byla navržena bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová.

Mezi kandidáty na další státní vyznamenání se dostali také podnikatel Radim Passer, herec a moderátor Marek Eben, bývalý ministr kultury Daniel Herman nebo herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada.

Eben, vývojář Vávra, aktivista Minář i Kundera byli navrženi na vyznamenání

Lidovec neuspěl s návrhem ocenit posledního rakouského císaře, neprošel ani Václav Moravec

Poslanec KDU-ČSL Václav Pláteník neprosadil mezi kandidáty na státní vyznamenání posledního rakouského císaře Karla I.

Neuspěl ani návrh na ocenění bývalého velvyslance v USA, Izraeli a Velké Británii Michaela Žantovského, někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Václava Havla a pozdějšího senátora.

Dost hlasů, aby byl navržen na státní vyznamenání, nedostali od poslanců ve čtvrtek ani bývalý moderátor České televize Václav Moravec, ani Martin Ondráček, hlavní tvář iniciativy Dárek pro Putina, jejímž prostřednictvím se podařilo shromáždit miliardy korun na nákup těžké vojenské techniky na podporu obrany Ukrajiny napadené Ruskem.

Konečné rozhodnutí je ale na prezidentovi Pavlovi, který návrhům poslanci, ani těm, které už dostal od senátorů, nemusí vyhovět.

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