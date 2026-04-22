Poslanci projednají návrh, který má bránit poskytování nepřiměřeně drahých úvěrů

Josef Kopecký
  6:12
Na program jednání Sněmovny by se měl ve středu dostat i vládní návrh o zpřísnění poskytování spotřebitelských úvěrů. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr a reklama na tyto půjčky by nesměla naznačovat zlepšení finanční situace zájemců.

Ministryně financí Alena Schillerová, místopředseda Sněmovny Patrik Nacher a šéfka poslanců ANO Taťána Malá ve Sněmovně | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„V žádném případě jsme nechtěli nastavit strop ani příliš nízko, ani příliš vysoko, a navrhujeme po diskuzi s odbornou veřejností, se zástupci neziskového sektoru, s experty. Navrhujeme proto výši, která vychází z ustálené judikatury českých soudů. Ta dlouhodobě říká, že úrok do trojnásobku běžných zápůjčních sazeb je v souladu s dobrými mravy, zatímco vyšší hodnoty už jsou považovány za nepřiměřené. Náš návrh se tohoto principu drží,“ říká ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Poslanci by ve středu měli pokračovat v debatě o návrhu na zrušení zákona o postupu výběru nominantů do orgánů státních a polostátních firem. V úterý večer první čtení návrhu nedokončili. Zákon podle předkladatelů z vládní koalice neplní účel, opozice volá po jeho zpřesnění.

Na programu schůze je v prvním čtení i dvojice návrhů ministra práce a sociálních věcí za hnutí ANO Aleše Juchelky. Jedna by stanovila předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 tisíc korun měsíčně. Odložila by s následným postupným náběhem digitalizaci dávek státní sociální podpory.

Druhá prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání a odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na Českou správu sociálního zabezpečení.

Opozice si vynutila odložení volby Rady ČT. Hrozila, že zablokuje Sněmovnu

Volební blok jako celek už tento týden navrhovat nebudeme, řekl Okamura

Koalice navzdory jejím původním plánům nenavrhla v úterý zařadit na program volební body. Opozice hrozila, že zablokuje zcela Sněmovnu kvůli volbě šestice členů rady České televize.

„Volební blok jako celek už tento týden navrhovat nebudeme,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

"Největší Čech" byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Nejčtenější

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

22. dubna 2026  6:43

21. dubna 2026  22:26,  aktualizováno  22. 4. 6:32

22. dubna 2026  6:17

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.